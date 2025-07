„Mluvil jsem s Coca-Colou o používání PRAVÉHO třtinového cukru v Coca-Cole ve Spojených státech a oni s tím souhlasili. Rád bych poděkoval všem, kteří jsou v Coca-Cole u moci. Je to od nich velmi dobrý krok, uvidíte. Je to prostě lepší!“ napsal minulý týden ve středu. Sám Trump je nicméně fanouškem dietní Coly, takzvané zero verze, která je slazena umělými sladidly.

V úterý firma oficiálně oznámila, že od podzimu bude v amerických obchodech k dostání verze nápoje slazená třtinovým cukrem. Ve Spojených státech totiž Coca-Cola již od 80. let minulého století používá ke slazení své černé limonády glukózo-fruktózový sirup. Například v sousedním Mexiku však třtinový cukr používá stále, a tamní Coca-Cola se tak často dováží právě do USA, kde je známá jako „mexická Cola“.

Proti používání glukózo-fruktózového sirupu se dlouhodobě staví i americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr., podle něhož je příčinou obezity a chronických onemocnění ve společnosti. Výzkumy se však shodují, že dopady na zdraví jsou v případě třtinového cukru i glukózo-fruktózového sirupu podobné.

Generální ředitel americké Asociace rafinérů kukuřice John Bode minulý týden uvedl, že nahrazení glukózo-fruktózového sirupu třtinovým cukrem nedává smysl vzhledem k Trumpově podpoře amerických farmářů. „Jeho nahrazení by stálo tisíce amerických pracovních míst v potravinářství, snížilo by příjmy zemědělských podniků a zvýšilo by dovoz zahraničního cukru, a to vše bez jakéhokoli nutričního přínosu,“ dodal.

V Česku používá Coca-Cola ke slazení své stejnojmenné limonády, stejně jako ve Spojených státech, glukózo-fruktózový sirup, a to od roku 2014. Redakce e15.cz oslovila společnost s dotazem, zda plánuje prodávat verzi nápoje s třtinovým cukrem i na tuzemském trhu, na reakci firmy redakce čeká.

Před úterním oznámením nicméně Coca-Cola propagovala kroky ke snížení množství cukru ve svém portfoliu, což oceňují i zákazníci. Například Coca-Cola Zero je jedním z nejrychleji rostoucích nápojů společnosti s devítiprocentním nárůstem objemu v loňském roce.

Konkurenční Pepsi také znovu přidává třtinový cukr do svého stejnojmenného nápoje. V pondělí společnost oznámila nadcházející uvedení Pepsi Prebiotic Coly, která obsahuje tři gramy vlákniny a pět gramů třtinového cukru.

Trumpova Coca-Cola přichází. Společnost začne v USA nabízet upravenou verzi své limonády. | Zdroj: Profimedia.cz