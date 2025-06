V tomto vydání se dozvíte✅

Květen přinesl rekordy i překvapení: nový díl e15 Investičního portfolia

Stříbro atakuje několikaletá maxima

OECD přichází s méně optimistickým výhledem

Stručně

Stříbro na maximech

Ve stínu volatilních aktiv, jako jsou akcie či kryptoměny, se krčí malý hráč s obrovským významem pro digitální svět — stříbro. Právě to nyní atakuje desetiletá maxima. Cena stříbra se v červnu 2025 vyšplhala na více než 36 dolarů za unci a poprvé za více než deset let se přiblížila magické hranici čtyřiceti dolarů.

Letošní rally, která překvapila i zkušené analytiky, pohání především průmyslová poptávka: každý solární panel spotřebuje až 20 gramů stříbra a nové technologie vyžadují ještě více. Těžba v Mexiku, jednom z klíčových producentů, však čelí novým omezením a globální zásoby fyzického kovu klesají, zatímco burzy hlásí rekordní objemy „papírového“ stříbra.

To vytváří paradoxní situaci, kdy zájem investorů i průmyslu roste, ale skutečný kov je stále vzácnější. Tato nerovnováha vyvíjí tlak na cenu, která podle analytiků může ještě letos dosáhnout až 40 dolarů — pokud bude pokračovat boom obnovitelných zdrojů a rostoucí zájem institucí o fyzické investice.

Rizika však přetrvávají. Zpomalení čínské ekonomiky nebo případné utažení měnové politiky Fedu by mohly další růst zastavit. Přesto zůstává stříbro atraktivním hybridním aktivem, které si aktuálně získává výraznou pozornost investorů.

Tržní shrnutí k začátku týdne

Americké akciové trhy vstoupily do nového týdne v klidném módu. Investoři upínají pozornost k probíhajícím jednáním mezi Spojenými státy a Čínou, která se konají v Londýně a mohla by přispět ke zmírnění napětí v dlouhotrvající obchodní válce. Index S&P 500 se drží poblíž historických maxim poté, co minulý týden poprvé od února překonal hranici 6 000 bodů.

Trhu však aktuálně chybí nový růstový impuls. Analytici zároveň upozorňují, že skutečné dopady celních opatření se teprve začnou plně projevovat. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů klesly o dva bazické body na 4,49 procenta a americký dolar mírně oslabil vůči koši hlavních měn.

Pozornost přitahují i slabší čínské exporty — vývoz do Spojených států v květnu zaznamenal nejprudší pokles za více než pět let. Naopak vývoz strategických vzácných zemin z Číny vzrostl.

Na firemní scéně oznámil Qualcomm akvizici britské společnosti Alphawave IP za 2,4 miliardy dolarů. Meta chystá velkou investici do datové infrastruktury pro umělou inteligenci a kosmetický gigant L’Oréal posiluje svou pozici na poli dermokosmetiky nákupem většinového podílu v britské firmě Medik8.

Přihlaste se k odběru newsletterů na e15 Chcete pokračovat ve čtení tohoto nebo dalších newsletterů z tvorby e15. Přihlaste se k jejich odběru a budete je pravidelně dostávat do své e-mailové schránky. Čtete newslettery raději u nás na webu? Zaregistrujte se prosím níže.

Investiční portfolio e15 🎤

Investiční portfolio e15 je zde s dalším, jubilejním desátým dílem. V něm tradičně probereme aktuální makroekonomickou situaci a také náladu na světových trzích. Budiž vám lákadlem, že ta byla v květnu rekordně pozitivní. Neplatilo tedy pořekadlo „Sell in may and go away“, které naznačuje slabé akciové léta. To se ale ještě může změnit a Tomáš Cverna se věnuje také aktuálním rizikům. Podíváme se na naše akciové i ETF portfolio a nakoupíme jednu novou, relativně exotickou akcii z daleké Brazílie.

VIDEO:Jubilejní desátý díl investičního portfolia

Investiční portfolio e15 10. díl

„Akciové trhy se po vydání předchozí epizody vyvíjely pozitivně. Jedním z důvodů byl fakt, že americký Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla ze začátku dubna, což přineslo další impuls pro pozitivní náladu na trzích. Známá burzovní poučka Sell in May and Go Away — tedy prodej v květnu a letní pauza od trhu — letos nezafungovala a investoři se naopak dočkali abnormálně silného růstu amerických akcií.

Intradenní burzovní turbulence však mají na trzích své místo i přes pozitivnější střednědobý výhled. Například roztržka na sociálních sítích mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem způsobila výraznou volatilitu u akcií Tesly. Do hry navíc vstupuje Trumpem oznámený The Big Bill, který v podstatě představuje další kolo fiskální expanze.

Naše modelové akciové portfolio jsme na případné další turbulence v USA připravili přidáním společnosti z rozvíjejících se trhů. V ETF portfoliu strategii neměníme a nadále postupně vstupujeme do trhu,“ dodává k videu Tomáš Cverna ze společnosti XTB.