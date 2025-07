Už skoro padesát tisíc čistě elektrických automobilů jezdí po českých silnicích, jejich prodeje navíc výrazně zrychlují. Od ledna do června jich bylo v tuzemsku nově zaregistrovaných téměř sedm tisíc, tedy o dvě třetiny více než loni touto dobou. Čerství vlastníci nejen letošních bestsellerů – elroqů, enyaqů či modelů Y – tak přirozeně hledají místa, kde co nejvýhodněji dobíjet.

Činit tak v domácích podmínkách bývá zpravidla nejlepší volbou jak pro peněženku, tak pro samotnou baterii, které svědčí spíše pomalejší dobíjení. Problém může nastat v okamžiku, kdy je k instalaci dobíjecího bodu a kabeláže zapotřebí souhlas dalších vlastníků nemovitosti.

A právě na této překážce zkolaboval plán muže, nazvěme ho například Antonín, jehož debatě na schůzi SVJ byla e15.cz svědkem. „Kabely povedou šachtou, kudy už vede jiná elektroinstalace. Vše bude napojené na mou vlastní přípojku z bytu. Instalaci i revizi si zaplatím sám. Vše je bezpečné,“ popisoval svůj záměr Antonín, vlastník bytu i jednoho z mnoha garážových stání v domě. Kabeláž mezi přípojkou a garáží by však musel vést společnými prostory. „Jak nám zaručíte, že to bude bezpečné?“ dotazoval se jeden z vlastníků. „A co když vznikne požár? Co když se tam něco pokazí?“ přidal se další.

Jak dobíjet elektromobily v bytových domech

Naprostá většina úprav, které zasahují do společných částí domu, vyžadují souhlas SVJ. Antonín ho v tomto případě nedostal. Sousedy nepřesvědčil, většina z nich hlasovala proti jeho záměru. V domácích podmínkách si tak elektrovůz nedobije. A zdaleka není sám.

Svědčí o tom značky před garážemi některých domů, které zakazují vjezd, parkování nebo dobíjení elektromobilů. „Důvodem jsou často obavy z požáru a z odběru elektřiny při nabíjení. Vedení a pojistky ve starších domech s podobnou zátěží nepočítají. Bohužel se ukazuje, že zákazy se instalují u novostaveb, které by už s elektromobily rozhodně počítat měly. Jenže než vyhovět požadavkům, tak vjezd těmto vozům raději preventivně zakazují,“ říká redaktor portálu Auto.cz Michal Dokoupil. Má-li být v domě možné vozy dobíjet, přísnější normy musí splňovat nejen vedení elektřiny, pojistky, odvětrávání, ale i požární systémy.

Antonínovo právo k připojení se je přitom zakotvené v evropské směrnici EPBD z loňského roku, upozorňují Tomáš Kočař a Karolína Kubíčková z advokátní kanceláře KPMG Legal. Směrnice říká, že mají členské státy odstranit zbytečné právní a správní překážky, které brání jednotlivcům instalovat dobíjecí body – a to včetně nutnosti získat souhlas pronajímatele nebo spoluvlastníků pro soukromý dobíjecí bod k vlastní potřebě.

„V zásadě by měl být takový zákaz (z případu Antonín) možný pouze tehdy, pokud pro něj existují závažné a oprávněné důvody, například pokud by byla ohrožena požární bezpečnost,“ říkají Kočař s Kubíčkovou. Zmíněná směrnice však zatím nebyla transponovaná do českého práva. Souhlas SVJ je tak za určitých okolností stále potřeba. Závisí to například na tom, zda je stanice umístěna ve společných částech domu či nikoliv nebo zda by instalace vyžadovala stavební úpravy.

Antonín nicméně nemusí nutně skládat zbraně. Pokud je menšinový vlastník v rámci SVJ přehlasován, zákon mu umožňuje navrhnout soudu, aby o dané záležitosti rozhodl – musí pro to ale mít „důležitý důvod“. „Co je a co není takovým důvodem, se posuzuje vždy individuálně, a není možné paušálně říci, zda zrovna zákaz zřízení dobíjecí stanice je tímto případem. V rámci svého soudního návrhu může vlastník též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí,“ upozorňuje Ondřej Havránek, advokát a vedoucí partner EY Law.

Od letošního roku platí novela stavebního zákona, která ukládá povinnost vybudovat infrastrukturu k dobíjení v nových bytových i nebytových budovách. Například nové bytové budovy s jedenácti a více parkovacími místy musejí být vybaveny kabelovody pro každé parkovací místo. V takové nemovitosti by Antonínovi stačilo nakoupit dobíječku a připojit ji na připravenou kabeláž.

V případě již existujících budov však může on a mnoho dalších řidičů elektromobilů narážet na obavy spoluvlastníků – typicky, jak ostatně zaznělo i výše, ze vzniku požáru. Případů, kdy v Česku došlo k takovéto nehodě kvůli baterii nebo nabíjení, je však naprosté minimum. V několika případech šlo o starší elektromobil, který si majitelé upravili. Tyto vozy zahořely při nabíjení baterií, které si majitelé přikoupili, popisuje Dokoupil. „Nabíječky musejí být zodpovědně instalované. Pokud si někdo vezme prodlužovačku na bubnu, ani ten kabel neroztáhne a bude takto nabíjet, riskuje zahoření samotného kabelu. No a nějaká samoinstalace wallboxu zlatými českými ručičkami je samozřejmě také pozvánka k problému,“ komentuje.

Dodává, že požáry pouze zaparkovaných elektromobilů jsou velmi vzácné. V Česku zatím došlo k jedinému vážnějšímu požáru moderního elektromobilu, který vznikl kvůli baterii. Jednalo se o Jaguar I-Pace, jenž parkoval v podzemní garáži na Praze 2. Objekt byl vybaven protipožárním hlásičem, takže hasiči dorazili na místo už čtyři minuty od hlášení.

„Čeští hasiči mají vlastní postup využívající zařízení Cobra – tím se prorazí plášť baterie a následně se do ní pustí několik proudů vody kvůli ochlazení. Na vytažení ven mají k dispozici přepravní vozíky. Uhasit požár není žádná sranda, úplně stejně jako v případě spalovacího vozu,“ dodává Dokoupil. Na rozdíl od některých starších generací čistě elektrických vozů mají i ty nejlevnější soudobé vozy vyspělá bezpečnostní opatření. Například Dacia Spring má pod zadními sedačkami krytku, která v případě požáru prohoří a hasiči tudy mohou napumpovat vodu k chlazení baterie. Ke každému elektromobilu je také k dispozici dokumentace se schematikou zapojení a také s návodem k hašení.

„Naše zkušenost s vytvářením překážek pro uživatele elektromobilů má sestupnou tendenci. S tím, jak počet elektromobilů na silnicích narůstá, avšak počet požárů spojených s nimi proporčně neroste, se i skeptická část populace postupně přesvědčuje o tom, že je jejich provozování bezpečné. Respektive že je pravděpodobnost požáru baterie extrémně nízká a riziko požáru skutečně násobně nižší než u vozů se spalovacím motorem,“ říká ředitel produktu a marketingu Hyundai Motor Czech Marek Trešl.

I zastoupení jihokorejské automobilky se v Česku setkává s případy, kdy jsou vjezd nebo dobíjení elektromobilů ve společných garážích zakazovány. Považuje to za projev přirozené obavy z neznámého, kterou umocňuje publicita ojedinělých případů požárů elektrovozů v masmédiích. Odpor části veřejnosti podle Trešla zesilují také dezinformace o elektromobilitě.

„To vše doléhá na některé členy SVJ i správce objektů. Řešení vidíme v edukaci – jak ze strany nás výrobců, tak sdělovacích prostředků, veřejné správy, hasičských záchranných sborů a dalších subjektů, a zejména v objektivním informování o zkušenostech ze zemí, kde jsou již s adopcí elektromobility dál,“ dodává Trešl. Odkazuje například na publikaci pod tímto odkazem. V zásadě je nutné mít v garáži adekvátně dimenzované vedení, pojistky, profesionálně instalované wallboxy a protipožární ochranu.

„Pokud by některý ze spoluvlastníků nainstaloval dobíjecí bod v rozporu se stavebními či požárními předpisy a garáže vyhořely, odpovídal by za škodu způsobenou SVJ i ostatním spoluvlastníkům. V případě, že by dobíjecí bod nainstaloval v souladu s právními předpisy a technickými normami a porušil jen zákaz instalace dobíjecí stanice stanovený SVJ, bylo by nutné posoudit, jestli byl tento zákaz stanovený v souladu se zákonem,“ dodávají Krčmář s Kubíčkovou.