Kam v prosinci a v novém roce vyrazit na výstavu? Deset nových a neokoukaných prostor pro kulturu
- Přinášíme výběr nových galerií a kulturních center v Česku.
- Výstavní prostory v následujícícm přehledu stále voní novotou. Nejstarší z nichž vznikl před dvěma lety a nejmladší otevřely letos v prosinci.
- V roce 2025 obohatily českou kulturní scénu unikátní prostory, jakými jsou nový skleněný objekt Kodl Contemporary v Pařížské ulici v Praze, stálá scéna světelného Signal Festivalu, Kulturní stanice Galaxie, kde kromě jiného úřaduje Dejvické divadlo, nebo právě otevřený Wieserův dům v Terezíně.
Kodl Contemporary
KodlContemporary otevřená spolu s rekonstruovaným hotelem Fairmont Golden Prague (dříve InterContinental) zahájila výstavou Bod 0. |
Pařížská 43/30, Praha
V těsném sousedství hotelu Fairmont Golden Prague otevřela letos v září galerie Kodl Contemporary. Stálý výstavní prostor zaměřený na současné umění vybudoval Jakub Kodl, zástupce nejmladší generace rodiny Kodlových, jež se dlouhodobě zabývá galerijní, sběratelskou a mecenášskou činností. Po úvodní skupinové výstavě nyní Kodl Contemporary hostí první monografickou expozici. Volba padla na sklářského umělce Martina Janeckého, který tvoří skleněné sochy ojedinělou technikou tvarování žhavé baňky zevnitř. Výstava Dreamer s jeho díly je ke zhlédnutí do 11. ledna 2026.
Signal Space
Galerie digitálního umění Signal Space a její první výstava Echoes of Tomorrow. V Immersive Space, což je největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu, instalovalo výstavu Everything istanbulské studio Nohlab. |
Rytířská 406/10, Praha
Je vám líto, že Signal Festival trvá jen pár dní v roce? Už nemusí. V historické Staroměstské tržnici vznikla galerie digitálního umění Signal Space. Úvodní výstava Echoes of Tomorrow nabízí na ploše o rozloze přes 2500 metrů čtverečních deset instalací českých i zahraničních autorů. Hlavními lákadly jsou Infinity Room, zdánlivě nekonečná zrcadlová místnost vytvořená ve spolupráci s českou značkou Preciosa Lighting, a Immersive Space, největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Aktuální výstavu lze navštívit do 28. února 2026.
Palác ilustrace
Nakladatel a sběratel Otakar Božejovský von Rawennof a ředitel galerie Ivo Janoušek v Paláci ilustrace v Českém Krumlově. |
Zámek 59, Český Krumlov
V zámecké Mincovně v Českém Krumlově sídlí od léta Palác ilustrace, galerie věnovaná dětské knižní ilustraci. Expozice vychází z bohaté sbírky Otakara Božejovského von Rawennoff, jež čítá téměř 800 děl od desítek umělců z celé Evropy. Božejovský kolekci budoval od sedmdesátých let 20. století, kdy spoluzaložil nakladatelství Bohem Press se sídlem v Curychu. Aktuálně je v osmi místnostech vystaveno přibližně 130 ilustrací. Jedná se o reprezentativní průřez, jehož cílem je ukázat pestrost, kvalitu i mezinárodní rozměr žánru dětské knižní ilustrace. Výstava se bude každý rok obměňovat a představí i další díla sbírky.
Kulturní stanice Galaxie4+4 Dny v pohybu v Galaxii, výstavní projekt Místa činu, Julian Hetzel-Ntando Cele SPAfrica |
Arkalycká 833, Praha
Bývalé multikino Galaxie v pražských Hájích se proměnilo v uměleckou stanici, která od září na celý rok poskytla zázemí pěti tvůrčím subjektům. Dočasně se sem přestěhovalo Dejvické divadlo, dále zde působí divadlo Minor, taneční platforma DanceConnected a studentstvo DAMU. Do konce roku se v prostorách Galaxie koná festival 4 + 4 dny v pohybu. Středobodem kulturní stanice je Big Bang Bar navržený Krištofem Kinterou, jenž část bývalého multiplexu přetvořil v instalaci na pomezí designu, umění a alchymistické laboratoře.
Od září nabízí výstavní projekt Místa činu v Galaxii dvě interaktivní expozice – Planeta Hlava a Sídliště. „Máme radost, že se nám podařilo vytvořit přitažlivé výstavy pro rodiny, ale i milovníky současného umění. Obě výstavy se setkávají s velikým ohlasem, jsou zábavné a chytré,“ hodnotí Denisa Václavová, kurátorka a jedna ze zakladatelek 4 + 4 dny v pohybu.
Výstava Planeta Hlava je dílem výtvarníka Davida Böhma a spisovatele Ondřeje Buddeuse. Vychází z jejich oceňované knihy Hlava v hlavě a přenáší její hravý, ale i filozofický pohled na lidskou mysl do prostor bývalého kina Galaxie. Návštěvníci tu vstupují do imaginárního světa hlavy, která je představena jako samostatná planeta – krajina výrazů, emocí, pohledů a vztahů.
Výstava je určena dětem i dospělým, neboť apeluje na hravost, fantazii a schopnost dívat se na svět očima druhých.
Výstava Sídliště se naopak obrací k prostředí, v němž Galaxie stojí – k Jižnímu Městu, největšímu českému sídlišti. Kurátoři Denisa Václavová a Ondřej Horák pozvali více než dvacet umělkyň a umělců několika generací, mezi nimi třeba Magdalenou Jetelovou, Evu Koťátkovou, Josefa Bolfa, Kurta Gebauera či Tomáše Svobodu. Jejich díla reflektují vizuální podobu i atmosféru sídlištní krajiny, veřejného prostoru a každodenní reality, která je pro mnohé domovem, pro jiné anonymní betonovou džunglí.
Výstava Planeta Hlava je přístupná do 21. prosince 2025 a Sídliště do konce ledna 2026. Galaxie zůstává otevřená až do června 2026 a nabídne další projekty, workshopy a komunitní akce.
The HouseThe House |
Náměstí Před bateriemi 690/21, Praha
Zrekonstruovaná funkcionalistická vila v pražských Střešovicích, jež dříve bývala součástí německé ambasády, ožila uměním. Momentálně v ní sídlí The House, art hub a galerie zaměřená na současné umění a výzkum. Prostor tedy není jen výstavní, své místo zde má i nadační fond podporující umělce či ateliéry samotných výtvarnic a výtvarníků. Vizuální umělec Jaro Varga pro zdejší, stále vznikající umělecký hub vytvořil site-specific projekt Bez názvů, knihovnu bezmála 100 anonymizovaných knižních obálek. Instalace bude v sídle The House přístupná i během konání autonomních výstavních projektů či kulturních akcí.
Objekt je momentálně zázemím pro deset rezidentů. Jeho architektonická historie sahá až do 30. let 20. století, kdy jej navrhl architekt Tomáš Šašek. O jeho stávající rekonstrukci se zasloužilo architektonické studio Paranormal office.
Současní rezidenti: Dominika Vyskočilová, Johana Novotná, Bianka Barniaková, Olga Krykun, Matěj Liška, David Pinkava, Max van Olffen, Jakub Hájek, František Hanousek, Lukáš Hofman
Wieserův dům
Wieserův dům z 18. století prošel v roce 2020 rozsáhlou rekonstrukcí. |
Pražská 25, Terezín
Wieserův dům, postavený v 18. století, prošel v roce 2020 rozsáhlou rekonstrukcí. O rok později do něj přesídlilo Centrum studií genocid, které tam letos otevírá stálou expozici mapující nejvýznamnější případy genocidního násilí ve 20. století. Výstava představí příčiny a důsledky těchto případů, hlavní nástroje prevence genocidy a obecné mechanismy, které vedou ke vzniku genocidního násilí. První návštěvníky přivítal symbolicky 9. prosince 2025, na Mezinárodní den připomínky a důstojnosti obětí zločinu genocidy. Wieserův dům také hostí pravidelné koncerty vážné hudby a další kulturní akce pod patronátem Města Terezín i externích organizátorů. Tamní sál se pyšní jedním z nejkvalitnějších klavírů v celém Ústeckém kraji. Na koncertní křídlo Yamaha se před lety konala finanční sbírka v Japonsku.
CO.LABS
Kounicova 686/22, Brno
Kulturní centrum CO.LABS vzniklo v roce 2021 jako reakce na potřebu nezávislého komunitního a kreativního prostoru v Brně, který bude podporovat nezávislou a experimentální uměleckou tvorbu. Budova, v níž se centrum nachází, v současné době prochází rekonstrukcí. Znovuotevření je naplánované na 16. prosince 2025, kdy se návštěvníkům po více než roce a půl opět zpřístupní vnitřní prostory. Kromě stávajícího velkého a malého sálu a kavárny budou nově součástí centra nahrávací studio, ateliér a galerie. Akce nazvaná Velká otvíračka nabídne i vernisáž prvního výstavního cyklu v nových galerijních prostorech.
Spot Gallery
Výstavní projekt BLOOM ve Spot Gallery spojuje díla Tomáše Absolona a Milana Vagače. Organické tvary v rozkvětu, barevné struktury a technologické formy vtahují návštěvníky do situace, kde se digitální světy prolínají s těmi fyzickými. |
Moravská 1551/14, Praha
Spot Gallery, jež nedávno oslavila rok od svého otevření, založili ekonom Petr Matoušek a politoložka Nikola Korčáková. Ač jsou oba z odlišných oborů, láska k současnému umění je spojila a dala vzniknout galerii na pražských Vinohradech. Od počátku je cílem prostor otevřít umělcům všech věkových kategorií a různých disciplín. Vedle výstav vizuálního umění tak galerie nabízí prostor pro divadelní představení, performativní umění a jiné formy kulturního vyjádření. Aktuálně galerii obývá výstavní projekt Bloom, v němž Milan Vagač a Tomáš Absolon stírají hranici mezi abstraktními a figurativními pozicemi současné malby.
SIN Studio Gallery
Jungmannovo náměstí 758/21, Praha
Za SIN Studio Gallery stojí sklářský mistr Jiří Šín. Současně je také autorem inovativní technologie Vitrum Vivum, pomocí níž svá nadrozměrná díla tvoří Rony Plesl a společně s dalšími umělci tím posouvají hranice sklářského průmyslu. Součástí značky jsou malé galerie v různých evropských zemích, které vystavují umělecké objekty vytvořené právě pomocí Vitrum Vivum. Jedna z nich otevřela loni i v Praze, na Jungmannově náměstí. Momentálně tam svá díla vystavuje výtvarník Richard Štipl, k vidění jsou do 31. května 2026.
Centrum současného umění EPO1
Centrum současného umění EPO1 založil Rudolf Kaper, majitel strojírenské společnosti Kasper Kovo a dalších firem. |
Elektrárenská 322, Trutnov
Trutnovská EPO1 sice nepatří mezi úplné nováčky, přesto ji stále lze označit za mladou galerii. A rozhodně si zaslouží pozornost. Historická budova původní Elektrárny Poříčí 1 prošla díky podnikateli Rudolfu Kasperovi revitalizací. Architekti proměnili jednotlivé haly ve výstavní prostory nevídaných rozměrů. Díky tomu může EPO1 vystavovat obří sochy, plastiky a další objekty, jež se do jiných českých galerií nevejdou. V říjnu galerie uzavřela svůj letní cyklus výstav a aktuálně pracuje na dalších. Jakmile se opět otevře veřejnosti, neváhejte do Trutnova vyrazit.