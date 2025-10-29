Výsledková sezóna vrcholí, Bitcoin se stává oficiálním kolaterálem a trhy lámou rekordy
Stručně 📻
JPMorgan otevírá krypto stavidla Bitcoinu a Ethereu
JPMorgan se noří hlouběji do světa kryptoměn a plánuje do konce roku přijímat Bitcoin a Ether jako kolaterál pro půjčky institucionálním klientům. Tento globální program, který bude využívat třetí stranu jako úschovnu zastavovaných tokenů, představuje významný krok v integraci digitálních aktiv do tradičního finančního systému a navazuje na dřívější akceptaci kryptoměnových ETF jako zástavy. Tento krok podtrhuje rychlé pronikání kryptoměn do jádra Wall Street, podpořené letošní rally Bitcoinu a příznivějším regulačním prostředím pod Trumpovou administrativou. Pro JPMorgan jde o symbolický posun, neboť banka, jejíž CEO Jamie Dimon dříve označil Bitcoin za „podvod", nyní bude tato aktiva akceptovat jako standardní zajištění úvěru, podobně jako akcie či dluhopisy. Dimon sice zůstává skeptický, ale jeho postoj se zmírnil. JPMorgan ovšem není sama – i další finanční giganti jako Morgan Stanley, State Street či BlackRock rozšiřují své krypto služby v reakci na rostoucí poptávku klientů a vstřícnější regulační prostředí.
Western Union nebude sedět v koutě
Platební gigant Western Union z historií sahající až do roku 1861, kdy vytvořil první interkontinentální telegrafovou linku, vstupuje do světa kryptoměn. Společnost oznámila, že v první polovině roku 2026 plánuje spustit vlastní stablecoin krytý americkým dolarem, nazvaný USDPT (U.S. Dollar Payment Token). Token poběží na blockchainu Solana a vydávat ho bude federálně regulovaná kryptobanka Anchorage Digital. Cílem je nabídnout svým 100 milionům zákazníků rychlejší a potenciálně levnější mezinárodní převody peněz, které nebudou ovlivněny kurzovými výkyvy lokálních měn. Tento krok je reakcí na rostoucí konkurenci ze strany firem jako PayPal či MoneyGram, které již stablecoiny integrovaly, a také na zvýšenou regulatorní jasnost v USA po letošním přijetí zákona Genius Act. Western Union, jejíž akcie letos zaostávají, tak sází na moderní technologii, aby si udržela relevanci v rychle se měnícím světě plateb.
Investiční portfolio e15 🎤
Tradičně jsme si pro vás s Tomášem Cvernou připravili nový díl podcastu Investiční portfolio e15. V tomto díle se můžete těšit převážně na hlubší analýzu vybraných společností v rámci probíhající výsledkové sezóny, ale také na přiblížení celé situace s probíhajícím americkým „informačním vakuem” a mimo jiné i na okomentování roztržky mezi Donaldem Trumpem a Čínou.
„Americké akciové indexy vstoupily do výsledkové sezóny pozitivně. Po zveřejnění výsledků zhruba jednou třetinou firem z indexu S&P 500 lze očekávat, že sezóna za třetí čtvrtletí přinese další dvouciferný růst zisků. Výsledky nad očekávání podporují sentiment na trzích poté, co ho Donald Trump na krátkou chvíli zhoršil hrozbou 100% cel nad rámec těch současných uvalených na Čínu. I když se o celní politice bude mezi Trumpem a čínským prezidentem Xi teprve jednat, trhy zažívají uvolnění s probíhající výsledkovou sezónou a pozitivním výhledem na úrokové sazby. Ty by totiž na zasedání Fedu na konci října měly klesnout o 25 bazických bodů. Naše portfolio jsme po zveřejnění některých výsledkových reportů upravili zařazením nové společnosti. V ETF portfoliu pokračujeme v kumulování pozice podle předem stanovených vah.” komentuje nový díl podcastu Tomáš Cverna, analytik finančních trhů společnosti XTB.