Číňané ukusují z výrobních nákladů baterií. Analýza předpovídá pokles jejich cen i do budoucna
- „Nelítostná konkurence“ podle agentury Bloomberg tlačí cenu bateriových článků na rekordní minima.
- Nejvíce zlevnila velká stacionární úložiště, která se využívají ke stabilizaci elektrické sítě.
- Levnější by mohly být časem i elektromobily.
Náklady na baterie, hlavní faktor určující konkurenceschopnost elektromobilů, nezadržitelně klesají. Podle celosvětově uznávané každoroční analýzy agentury Bloomberg loni klesly o dalších osm procent na 108 dolarů za kilowatthodinu, což je zhruba o čtyři pětiny méně než před deseti lety.
Příčinou klesajících nákladů je podle agentury přetrvávající nadbytečná kapacita výroby článků, intenzivní konkurence a přechod na levnější lithium-železo-fosfátové baterie (LFP). Ceny baterií klesly i navzdory tomu, že meziročně vzrostly ceny kovů potřebných pro jejich výrobu, uvádí analýza.
Ceny kovů pro výrobu baterií v roce 2025 vzrostly, částečně kvůli rizikům v dodávkách z některých čínských lithiových provozů a novým vývozním kvótám na kobalt v Demokratické republice Kongo. Zvýšení cen kovů se však nepromítlo do vyšších ročních cen za články či sady. Průmysl tyto šoky nakonec absorboval díky širšímu využití LFP technologií, dlouhodobým kontraktům a rozsáhlejším zajišťovacím strategiím, píše agentura.
„Nelítostná konkurence zlevňuje baterie každý rok. Pro průmysl je to důležitý okamžik, protože rekordně nízké ceny baterií vytvářejí příležitost ke snížení nákladů na elektromobily a urychlení nasazení velkokapacitních úložišť,“ komentovala výsledky analýzy Evelina Stoikou, vedoucí týmu pro bateriové technologie v BNEF a hlavní autorka zprávy.
Ceny lithium-iontových bateriových sad konkrétně pro bateriová elektrická vozidla v roce 2025 v průměru činily 99 dolarů za kilowatthodinu. Manažerské shrnutí zprávy BNEF uvádí, že průměrná cena bateriové sady klesla oproti předchozímu roku o jedno procento. Loni číslo dosahovalo úrovně 97 dolarů za kilowatthodinu, což je však po zohlednění inflace více než letošní náklady.
Cena baterií pro elektromobily se tak už druhým rokem udržela pod sto dolary za kilowatthodinu, což je úroveň považovaná za milník nutný k dosažení cenové parity elektromobilů s vozy na spalovací motor. V Číně už vozy na elektřinu této parity podle Bloombergu dosáhly, v Evropě a ve Spojených státech je však cena baterií stále o desítky procent vyšší – v Severní Americe o 44 a v Evropě o 56 procent v porovnání s Čínou. Rozdíl odráží odlišné výrobní náklady a větší závislost na dovážených bateriích, které mají oproti čínským cenám obvykle přirážku.
Čína dlouhodobě vyrábí více článků, než kolik vyžaduje domácí poptávka po elektromobilech a stacionárních úložištích, což vytváří silnou konkurenci mezi výrobci. Tento efekt byl nejvýraznější v sektoru stacionárních úložišť, kde o stejné projekty často soutěží mnoho dodavatelů. Čínská dominance ve výrobě LFP umožnila tamním producentům pokrýt téměř veškerou globální poptávku.
Ceny bateriových sad pro stacionární úložiště klesly v roce 2025 na 70 dolarů za kilowatthodinu, což je o 45 procent méně než v roce 2024. Jde o nejprudší pokles ze všech segmentů, díky čemuž se stacionární úložiště poprvé stala cenově nejdostupnějším segmentem.
Další pokles už v příštím roce
BNEF na základě svého krátkodobého výhledu očekává, že ceny sad v roce 2026 opět klesnou, a to na 105 dolarů za kilowatthodinu. I přes tlak na růst cen surovin se totiž nadále rozšiřuje využívání nízkonákladových LFP baterií. Z dlouhodobějšího hlediska se očekává, že probíhající investice do výzkumu a vývoje, efektivity výroby a rozšiřování dodavatelského řetězce podpoří další technologická zlepšení a snižování nákladů. Klíčovou roli v další vlně poklesu cen budou hrát také nastupující technologie, včetně křemíkových a lithium-kovových anod, pevných elektrolytů, nových katodových materiálů a nových procesů výroby článků.
Snaha o neustálé snižování cen baterií, které jsou nejdražší součástí elektrických vozidel, pomáhá urychlovat globální přijetí elektrických automobilů. Roční prodeje těchto vozů v Číně mají podle BNEF překonat počet všech vozidel prodaných v USA – včetně modelů se spalovacími motory.
Levnější bateriové sady také podporují nasazování stacionárních systémů pro skladování energie, které stále častěji zálohují nestabilní solární a větrnou energii. BNEF předpokládá, že globální instalace energetických úložišť se v příštím desetiletí více než zdvojnásobí.