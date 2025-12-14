Erotické pomůcky i lanovky vznikají v Praze na Letné. Fotograf se podíval do ateliéru designérky Anna Marešové
- Do seriálu Art Space, ve kterém fotograf Matěj Dereck Hard zachycuje pracovní prostředí českých výtvarných umělců, zařadil produktovou designérku Annu Marešovou.
- Autorka nové lanovky na Petřín i majitelka značky erotických pomůcek Whoop·de·doo pracuje ve střízlivě zařízeném ateliéru na pražské Letné.
- Jíst chodí do Ban Mì Makers či bistra Pipca, cvičit do Železné koule.
Jako umělkyně se necítím, říká Anna Marešová v reakci na to, že za ní přišel fotograf Matěj Dereck Hard, aby ji zařadil do seriálu Art Space, ve kterém zachycuje pracovní prostředí českých výtvarných umělců. Produktová designérka se proslavila například svou značkou erotických pomůcek Whoop·de·doo, za niž posbírala řadu designérských cen. „Design, tedy ten průmyslový či produktový, vnímám jako technický obor. A tím, že mám svoji firmu a s tím spojené spousty praktických a administrativních věcí, jsem spíš takový praktik,“ doplňuje Anna Marešová.
Kým tedy je? Prozrazuje, že na to se jí ještě nikdo nezeptal. „Jsem holka, co má okolo sebe ráda dobré lidi. To je pro mě fakt to nejdůležitější a nejcennější. A taky jsem produktová designérka, která věří, že design má sloužit lidem,“ vysvětluje.
Svoji značku Whoop·de·doo začala budovat od nuly a bez investora, hlavně proto že je pro ni extrémně důležité pracovat svobodně. „Ale mám za to taky plnou zodpovědnost, nejen za sebe, ale i za lidi, se kterými pracuji, a taky za zákazníky,“ dodává.
Rušný prostor letenské ulice zažívá v přízemí, klid má o pár schodů výš
Ateliér Anny Marešové najdete v Kamenické ulici v Praze na Letné. Ve starém činžovním domě obývá dva prostory, jež od sebe dělí několik schodů. „V přízemí máme showroom, nahoře otevřený ateliér se zázemím pro tým a kreativní část. Někdy tady i přespím a ráda. Mám tu i vanu, takže se můžu po práci rozmazlit.“
Přízemní část využívá už déle než deset let a do nového prostoru, který má k dispozici druhým rokem, tak trochu utekla. „Dole je provoz a k tomu je to do ulice, někdy se mi stalo, že mě za den přišlo ‚na chvilku‘ pozdravit pět lidí a byl večer. Ne že by mi neudělali radost, ale musela jsem se naučit rychle přepínat. Takže tady nahoře si fakt dopřávám klid.“
Do přízemí dnes přicházejí hlavně zákazníci značky Whoop·de doo a bývají to inspirativní setkání. „Během nakupování se od zákazníků občas dovídáme hodně zajímavé věci, až se z toho někdy červenáme,“ svěřuje se designérka.
V ateliéru pracuje na počítači s grafickými programy a 3D programy, ale také s tužkou a papírem. „Nejraději mám plnicí pera,“ říká. Z technologií používá rovněž 3D tisk či laser.
Tvůrčí nátuře Anny Marešové odpovídá i zařízení jejího ateliéru a jeho doplňky. „Mám ráda staré věci, které renovuji. Takže nábytek je zčásti starý zrenovovaný, nebo udělaný na míru, anebo nový. A taky tu mám třeba kachle z metra, první formu na vibrátor, obrazy od Lukáše Musila…“
Ateliér Anny Marešové hostil reality show Prostřeno
Asi málokterý z umělců může vyprávět historku, jak se jeho ateliér stal dějištěm televizní reality show. U Marešové se natáčela charitativní odnož soutěže Prostřeno televize Prima. „Moje kamarádka má nadační spolek Šance pro plíce a byla pozvaná do VIP Prostřena pro charitativní projekty. Tím, že jsem jejich ambasadorka, jsem moc ráda poskytla prostory. Myslela jsem si, že jen pomůžu, ale nakonec jsem na prosbu režisérky byla ve všech dílech. Naštěstí tohle charitativní Prostřeno je úplně jiné, co se vzájemné lidskosti účastníků týče, než klasické Prostřeno,“ vypráví Marešová.
Zajímá vás, jak se žádaná česká designérka při práci stravuje? „Mám vyšlapaný takový letenský trojúhelník: Ban Mì Makers, Pipca, The Mon House. A občas zajdu na pohankovou palačinku ke Kočičce.“ Má ráda i letenské kavárny, její nejoblíbenější je Dos Mundos, jíž se přezdívá houpačky.
Má-li popsat, co dělá po práci, začíná trochu s ostychem. „Bude to znít divně, ale já fakt ráda spím, medituji, poslouchám mluvené slovo,“ říká. A také chodí do posilovny. „Do Železné koule, ta mě baví, jak je jiná a ‚normální‘,“ říká.
Produktová designérka za své nejvýznamnější projekty považuje novou lanovku na Petřín, kterou spustí pražský dopravní podnik už příští rok, plánovanou lanovku na Ještěd, u níž si moc přeje, aby se dočkala realizace, a svou značku erotických pomůcek bez stereotypů, což je přívlastek, který výrobkům Whoop·de·doo dává. Zdůrazňuje, že všechny projekty tvoří v týmu se svými spolupracovníky.
V současné době pracuje na spuštění e-shopu Anna Maresova designers, plány má i s ateliérem. „Spíš je to moje přání: udělat dole průchod do dvora, to by tomu prostoru hrozně moc prospělo. A tady nahoře to chci držet v čistotě s co nejmíň věcmi.“