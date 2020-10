Restauratéři a divadelníci: vládní omezení nemusíme přežít | E15.cz

„Opatření chápeme, ale škody budou pro všechny významné,“ řekl ředitel Národního divadla Jan Burian. Ohradil se přitom proti slovům ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který mluvil o omezování volnočasových aktivit, což podle něj nemá dopad na ekonomiku. „Podíl kultury na HDP je vyšší než například podíl potravinářství nebo chemického průmyslu," vysvětlil Burian.

„Pokud kultura následně nedostane zásadní podporu vyjádřenou masivním navýšením příspěvků a grantových prostředku v kapitole kultura v příštím roce - a to jak na úrovni vlády, tak na úrovni municipalit - budeme od příštího roku svědky zániku nejen souborů, ale i tradičních kulturních institucí," varoval ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jsou restaurační a kulturní zařízení statisticky méně rizikovými ohnisky šíření nákazy. Nemožnost plánování přes půl roku je pro podnikatele z gastronomie a kultury v mnoha případech likvidační, uvedl svaz.

Restaurace, které nyní budou muset zavírat nejpozději v osm hodin večer, podle prezidenta Asociace restaurací a hotelů ČR Václava Stárka přijdou o zásadní část příjmů. Polední provoz je totiž podle něj už v současné době, kdy mnoho lidí pracuje z domova, velmi slabý.

Význam večerního provozu pro hospodaření restaurací potvrdil Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků ČR. V době po 20:00 se podle něj v gastronomických provozech vytvoří zhruba 50 až 60 procent tržeb a 80 procent spropitného pro personál. „Je to boj o ekonomické přežití. Už teď to děláme hlavně kvůli lidem, abychom jim zachovali práci,“ řekl.

Propad tržeb ve stovkách tisíc až milionech korun počítají zoologické zahrady, které musí z rozhodnutí vlády rovněž na 14 dní zavřít. „Pokud to bude 14 dnů, tak bychom to měli nějak zvládnout. Pokud se to bude protahovat, tak to bude složitější," uvedl ředitel liberecké zoo David Nejedlo. Safari Park Dvůr Králové nad Labem, který v následujících dnech chystal tradiční akci Týden duchů, na kterou loni přijelo skoro 23 tisíc návštěvníků, očekává propad příjmů o několik milionů korun.