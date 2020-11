Dánové pokračují ve vybíjení populace norků, u nichž zmutoval koronavirus | E15.cz

Přesto, že se zatím neprokázalo, že epidemie zcela nové formy koronaviru související s nemocí COVID-19, která se rozšířila u norků v Dánsku, může být nebezpečná pro člověka, v Dánsku dál pokračují s izolací a preventivní likvidací norčích farem. Předběžně opatrní jsou pak vůči Dánsku ve Velké Británii nebo v Irsku. Lidé z Dánska při vstupu do těchto zemí musí do přísnější karantény.

V Dánsku vláda vyhlásila některá nová opatření ohledně omezení pohybu v regionu Severního Jutska. Právě zde je problém nejvážnější. V chovech je zde mnoho milionů norků, zejména kvůli kožešinám.

Experti, včetně odborníků ze Světové zdravotnické organizace (WHO), uvedli, že nic nenaznačuje tomu, že by nová varianta viru SARS-CoV-2, která se v Dánsku vyskytla u norků, byla nebezpečnější nebo se chovala jinak, než ostatní mutace. Přenosy mezi zvířaty a lidmi jsou však vždy znepokojivé. Krok Dánska ohledně plošného vybíjení norků pochválila WHO jako odvážný.