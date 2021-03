Do kdy jsou zavřené školy? Podrobný aktuální harmonogram | E15.cz

Návrat žáků a studentů do školních lavic by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení. Kdy to bude, netuší ani ministr školství Robert Plaga (za ANO). Záležet podle něj bude na rozhodnutí epidemiologů, východiskem by mohl být protiepidemický systém PES. Vyšší prioritu by v něm ale nově mělo mít více ročníků prvního stupně základní školy, ne jen první a druhé třídy. Nyní jsou všechny školy, včetně těch mateřských, zavřeny.