Krize lázeňství. Provozovatelé letos očekávají propad tržeb o polovinu | E15.cz

Zástupci Fóra cestovního ruchu odhadují, že cizinci letos v postelích českých hotelů a penzionů neprospí asi 27 milionů nocí, čímž se cestovní ruch v České republice propadne o více než 50 procent. V reálných číslech to znamená pro ubytovací zařízení ztrátu tržeb v hodnotě 157 miliard korun. Měsíční výpadek v tržbách léčebných lázní zapříčiněný zákazem přijímat nové klienty se může pohybovat mezi 800 miliony až miliardou korun, odhadl už dříve prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha.

Řada lázeňských hotelů zůstává totiž dál zavřených, a ani v nejbližší době neplánují otevřít. Klienti nejsou. „Dopad na lázeňství bude obrovský, nyní jen záleží na tom, jestli bude propad celoročních tržeb 20, 30, nebo větší než padesát procent,“ odhaduje Martin Plachý, ředitel firmy Royal Spa, která provozuje zařízení v Mariánských Lázních, Velkých Losinách, Luhačovicích a Ostrožské Nové Vsi. Vždy záleží na tom, kde se lázeňské zařízení nachází a jak je napojené na státní zdravotnický systém, nebo zda je závislé pouze na zahraniční klientele a domácích samoplátcích. Odlivem zahraničních klientů bude nejvýrazněji zasažen Karlovarský kraj.

Rozdíly mezi kraji

„Dopady pandemie v lázeňství budou velice nerovnoměrné. Na Moravě bude návrat k normálu rychlejší. Naopak Mariánské Lázně, Karlovy Vary či Františkovy Lázně to budou mít velice těžké. Tam byl podíl zahraničních hostů velký. My jsme otevřeli hotel v Mariánských Lázních až začátkem června a obsazenost je pětadvacet procent. Žádná výhra to není,“ doplnil Plachý.

Do propagace tuzemského lázeňství se tak zapojila i agentura CzechTourism. Začala s obnovou marketingových aktivit v Česku, Německu, Rakousku i na Slovensku. Právě německé turisty bude lákat do lázní a wellness zařízení v Karlovarském kraji, které se budou v následujících měsících dál potýkat s absencí hostů z Ruska a asijských zemí. „Budeme se snažit pomoci. Diskutujeme o tom, abychom v rámci kompenzační vyhlášky, kterou připravujeme, mysleli i na tento segment. Abychom řešili nárůst úhrad, který by měl alespoň částečně pokrýt výpadek, který tady objektivně byl minimálně v březnu a dubnu,“ uvedl při návštěvě Karlovarského kraje k problematice lázeňství ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Sčítání ztrát

Lázně v jednotlivých krajích zatím vyčíslují ztráty v hospodaření. S obtížemi a pomalým návratem klientů se potýkají například také v jihočeské Třeboni. Zdejší Slatinné lázně, které vlastní město, provozují Bertiny lázně a lázně Aurora a kvůli dopadům koronaviru mají již nyní výpadek tržeb 40 milionů korun. „Je obrovský. Kvůli tomu, že jsou Bertiny lázně odstavené, jsme plánovali na konci dubna výpadek 16 milionů, tak teď jsme na dvojnásobku. Bohužel výpadky budou pokračovat, máme poloviční příjmy, ale režie zůstává stoprocentní,“ řekl starosta Třeboně Jan Váňa. Plná léčebná kapacita lázní je 1100 klientů. Zatím mezi hosty převládají pojištěnci. Mnozí klienti totiž odkládají pobyty na podzim.

Podobně jsou na tom i v severočeských Teplicích. Zdejší lázně mají obvykle v květnu a červnu zaplněnou kapacitu na 85 procent. Kvůli epidemii koronaviru ale zcela chybějí cizinci a klienti pojišťoven obsadili zhruba třetinu lůžek. Lázně již propustily sto zaměstnanců. Obchodní ředitelka lázní Yveta Slíšková vyčíslila ztráty za první pololetí na 60 milionů korun. Od státu společnost podle obchodní ředitelky dostala pouze příspěvek na mzdy zaměstnanců, kteří nemohli vykonávat svou práci.

O něco lepší je situace na Moravě. Například Lázně Luhačovice na Zlínsku, mají kapacitu zaplněnou z necelých 40 procent, zájem je zejména o pobyty rodičů s dětmi. „Společnost nabízí 1300 lůžek, nyní je jich obsazeno necelých 500, řekl generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha. Lázně letos očekávají propad tržeb o zhruba 150 milionů korun při obratu kolem 550 milionů korun ročně. „Od státu jsme dostali příspěvek přes tři miliony,“ doplnil Bláha.