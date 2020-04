Vláda uvolňuje část opatření. Otevřou hobby markety, sportovat půjde bez roušky | E15.cz

Do hobby marketů tak od čtvrtka budou moci nejen živnostníci, ale i běžní lidé. „Uvědomujeme si, že se blíží Velikonoce, a lidé si budou chtít například udělat něco na zahradě,“ řekl Havlíček. Lidé však budou muset dodržovat přísnější hygienická opatření, obchody jim musí u vstupu zajistit dezinfekci a poskytnout jednorázové rukavice a zajistit dodržování dvoumetrových odstupů mezi zákazníky. Blíž u sebe mohou být jen rodinní příslušníci.

Od příštího týdne po Velikonocích by se mohly otevřít i další obchody. „Hovořili jsme o prodejnách kočárků, obuvi, papírnictví, nevylučujeme, že přidáme i další,“ řekl Havlíček s tím, že před Velikonocemi chce vláda uvolnit pouze rekreaci, hobby a sport.

Lidé tak budou moci již od úterý individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh nebo jízda na kole v lese budou možné i bez roušek. „Umožňujeme pohyb těchto osob i bez roušek, ale pouze za předpokladu, že budou udržovat tu psychologickou vzdálenost dva metry od sebe,“ řekl Havlíček s tím, že například běžci a cyklisti v lese nemusí mít roušku. „Pokud se někdo ale bude pohybovat uvnitř města, kde těch lidí bude více a kontakt by mohl být méně než dva metry, měl by tu roušku mít,“ dodal.

Lehce se uvolňují i podmínky pro překročení hranic. Lidé budou po 14. dubnu moci v odůvodněných případech vycestovat, například kvůli pracovní cestě či montáži a servisu. „Pokud se však dotyční vrátí, budou muset do čtrnáctidenní karantény,“ řekl Havlíček. U pendlerů se pravidla nijak nemění, mohou sice do zahraničí pracovat, ale jen za předpokladu, že si tam najdou ubytování.

S dalším uvolňováním počítá po Velikonocích ministerstvo zdravotnictví. Mezi jednotlivými uvolněními by měl podle ministra Adama Vojtěcha (ANO) být určitý časový odstup, aby bylo možné vyhodnotit dopad takového rozhodnutí. Nepůjde tak o nějaké živelné úpravy, řekl. „Chci připravit jasný plán, po Velikonocích ho představíme, jak to bude probíhat, aby to mělo řád,“ řekl ministr.

Samotné Velikonoce však proběhnou za současných nařízení. „Lidé by měli zůstat doma, neměli by navštěvovat příbuzné a pořádat hromadné akce,“ řekl Vojtěch s tím, že neproběhnou ani tradiční mše a slavnosti.