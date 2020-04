Sněmovna rozhodne o nouzovém stavu, živnostnících a nájmech | E15.cz

Minimálně do konce měsíce, případně až do 11. května bude v Česku nadále platit nouzový stav spojený s řadou omezení pro občany a firmy. Poslanecká sněmovna o tom rozhodne na své mimořádné úterní schůzi. Posoudí i návrhy vládních opatření kvůli koronaviru. Na pomoc od státu čeká řada živnostníků a firem.

Dál v legislativním procesu by měla postupovat například novela zákona o České národní bance, poskytnutí jednorázové podpory živnostníkům ve výši 25 tisíc korun, zákaz výpovědí z nájmů, změny v insolvencích, úpravu normy o spotřebitelském úvěru, předpisy upravující zkoušky na vysoké školy nebo ukládání pokut policií do 10 tisíc korun při kontrolách přímo na místě.

Komunisté, o něž se opírá vláda ANO a ČSSD, se přiklánějí k tomu, aby nouzový stav platil jen do konce dubna, tedy o zhruba dva týdny déle oproti už dříve kabinetem schválenému termínu. Stejný názor mají Piráti, ODS a další opoziční strany.

„Končí období, kdy jsme vládě dávali bianko šek, aby mohla rychle reagovat na krizi. Nezvykejme si na omezování svobod,“ prohlásil šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Strana podle Fialy podpoří pokračování vládních restrikcí maximálně o čtrnáct dnů. „Koalice musí zároveň představit plán dalšího postupu. Vysvětlit, jaká opatření se chystá dělat a přinést argumenty,“ dodal.

KDU-ČSL nevylučuje prodloužení nouzového stavu o další krátké časové úseky. „V předposledním dubnovém týdnu je řádná schůze sněmovny, na které by se to mohlo případně projednat,“ připomněl předseda lidovců Marian Jurečka.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) prosazuje prodloužení o měsíc, názor opozice však respektuje. „Je to otázka politické diskuze. Jsem ale přesvědčen, že v dubnu se bude muset sněmovna sejít ještě jednou, aby nouzový stav prodloužila," míní.

Premiér Andrej Babiš (ANO) lavíruje mezi oběma tábory, zmírnění některých opatření chce už před Velikonocemi.

Dalším sledovaným bodem schůze poslanců bude finanční pomoc drobným podnikatelům. Opozice žádá její zvýšení o pět tisíc korun na 30 tisíc. Navrhuje také jednorázovou kompenzaci pro lidi pracující na dohodu ve výši 15 tisíc korun a státní kompenzace nájmů pro živnostníky, jimž vládní nařízení zavřela provozovny.

Pokud by třicetitisícové částky byly vypláceny do konce dubna, celkové výdaje státu by podle místopředsedy ODS Martina Kupky nepřevýšily tři desítky miliard korun.