Z právních důvodů se zmírní protiepidemická opatření, oznámil ministr Vojtěch | E15.cz

„Názor Nejvyššího správního soudu je velmi restriktivní, pokud jde o možnosti a pravomoci ministerstva zdravotnictví uzavírat plošně služby,“ uvedl ministr. Podle něj soud nedává prostor pro plošná opatření. Ministerstvo proti němu bude podávat ústavní stížnost.

„Podle mě se nedá říci, že bychom jako ministerstvo zdravotnictví, porušovali zákon, pokud tady nebyl ten rozsudek Nejvyššího správního soudu, který jsme obdrželi v úterý, a na základě toho opatření opravujeme,“ řekl Vojtěch odpoledne Radiožurnálu.

Na tiskové konferenci řekl, že z rychlejšího rozvolňování, které není jen z epidemiologických, ale z právních důvodů, není úplně šťastný. „Kdyby nás k tomu nedonutil rozsudek Nejvyššího správního soudu, tak bych navrhoval spíš dodržení termínu 14. června,“ dodal.

Už při svém středečním druhém nástupu do funkce mluvil Vojtěch o tom, že mu jako právníkovi vadí to, že soudy ruší protiepidemická opatření, které připravilo ministerstvo zdravotnictví. „Budeme to řešit i s kolegy z legislativy, abychom se tomu vyhnuli. Poslední rozsudek Nejvyššího správního soudu se netýká zdůvodnění, ale samotného výkladu zákona,“ řekl Vojtěch. Podle něj je jeho výklad velmi restriktivní, plošná opatření podle soudu neumožňuje ani zákon o ochraně veřejného zdraví.

Diskutovat se podle něj bude o případné změně pandemického zákona. „Souhlasím s tím, že kompetence ministerstva zdravotnictví měly být precizovány,“ dodal. Otázkou podle něj je, jak rychle bude třeba změny udělat, jestli bude stačit zkrácení lhůt pro projednávání nebo bude třeba stav legislativní nouze. K tomu by přistoupil, pokud by se epidemická sitauce zásadně zhoršila, řekl Radiožurnálu. Podle něj je v současné době jedinou možností plošných opatření vyhlášení nouzového stavu, což není optimální.

Server Seznam Zprávy dnes přinesl informaci o tom, že úředníci ministerstva při vydávání opatření věděli, že jsou nezákonná. To na dotaz novinářů hlavní hygienička Pavla Svrčinová odmítla. Vojtěch dodal, že o tom nemá informace, protože je v úřadu tři dny.

Na to, jak opatření vznikala, se ale chce ministr ptát náměstka pro legislativu a právo Radka Policara. Pro Radiožurnál ale nechtěl spekulovat o tom, jestli bude muset odstoupit, pokud by se informace Seznam Zpráv potvrdila.