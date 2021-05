Vojtěch se vrátil dotáhnout klíčové zákony | E15.cz

Do konce volebního období zbývají sněmovně jen tři řádné schůze, z nichž jedna tento týden začala. Staronovému ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO) tak nezbývá mnoho času na dotažení několika klíčových zákonů, na jejichž tvorbě se před koronavirovou pandemií podílel. Některé z nich mohou přitom zásadně ovlivnit vývoj českého zdravotnictví na roky dopředu, na plénu ale soupeří s desítkami dalších návrhů, ke kterým se poslanci také ještě nedostali.

„Ve sněmovně je ještě celá řada zákonů, na kterých jsem pracoval jako ministr,“ upozornil sám Vojtěch při svém středečním jmenování. „Pro zdravotnictví teď nastává doba pomalého návratu ke standardní necovidové péči, ale musí být zajištěna stabilita a rozvoj pro všechny segmenty,“ dodal ministr, který v rezortu spíše než jako krizový manažer proslul důrazem na prosazování systémových a koncepčních změn.

Elektronizace zdravotnictví

Vojtěchovou srdeční záležitostí je zejména zákon o elektronizaci zdravotnictví, který čeká na druhé čtení ve sněmovně. Norma by měla znamenat přelom v digitalizaci zdravotnictví, jejíž nedostatky se plně projevily při loňském rozpuku koronavirové pandemie.

„Loni patnáctého března jsme nebyli přesně schopni říct, kolik máme v kterém kraji praktických lékařů a ambulantních specialistů a kolik mají zaměstnanců, abychom jim mohli dodat ochranné pomůcky,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, který tvorbu zákona zaštiťoval. „Systém nebyl připraven na komunikaci s pacientem v reálném čase. Tento zákon by měl nastavit fungování datového rozhraní tak, aby to už nikdy nenastalo,“ dodal Dušek.

Zákon počítá se vznikem Integrovaného datového rozhraní, který má sloužit k propojení nemocnic, lékařů, pacientů a pojišťoven, aby si mohli sdílet data v reálném čase. V praxi by již nemuseli pacienti obíhat ambulance a lékaře s výsledky vyšetření a výpisy z karet. Návrh naopak nepočítá se zavedením databáze elektronických zdravotních karet či pacientských přehledů. Nemocnice a lékaři mají povinnost dodržovat navrhované standardy elektronického zdravotnictví až od roku 2031, což kritizují například Piráti.

Úhrady vzácných léků

Za klíčovou považuje Vojtěch také rozsáhlou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, které je před finálním třetím čtením ve sněmovně. Novela mění mimo jiné úhrady moderních léků či předepisování některých zdravotních pomůcek. Do Česka by se tak měly snadněji dostávat léky na vzácná onemocnění, což uleví těžce nemocným pacientům, kteří se museli dosud u pojišťoven domáhat úhrad za tyto drahé léky individuálně. Novela má platit od příštího roku.

Ve sněmovně je pro zákon poměrně široká podpora, poslanci nicméně debatují nad dopadem do státního rozpočtu nebo budoucností pacientských organizací. Pozměňovací návrh předsedkyně zdravotnického výboru Věry Adámkové (ANO) totiž předpokládá, že všechny organizace zastupující pacienty musí být spolky. To by mohlo znamenat zánik čtrnácti zavedených organizací, které jsou z právního hlediska zapsanými ústavy nebo obecně prospěšnými organizacemi.

Léčebné konopí

Vojtěch mezi priority označil také zákon o návykových látkách, jehož hlavním cílem je zavedení nových pravidel pro pěstování léčebného konopí. Vládní návrh předpokládá, že by Státní ústav pro kontrolu léčiv mohl nově udělovat licenci více dodavatelům, zatímco nyní vypisuje veřejnou zakázku na jediného dodavatele. Větší konkurence pěstitelů by podle vlády měla snížit cenu léčebného konopí, a tím ušetřit pacientům i pojišťovnám. Zákon je nyní před konečným třetím čtení ve sněmovně.

Covid pas

Než se do všeho může pustit, musí staronový ministr vyřešit palčivější otázky. Poslanci mají rozhodnout o zavedení tzv. covid pasu, který má umožnit lidem pohodlně cestovat po Evropě s prokázaným očkováním či testem či navštěvovat různé provozovny a kulturní akce. Návrh Vojtěchova předchůdce Petra Arenbergera ale sněmovna v úterý odmítla projednat ve stavu legislativní nouze. „My ten zákon budeme ještě určitě upravovat. Myslím si, že tak, jak byl předložen, tak není v tuto chvíli úplně realizovatelný,“ řekl ve čtvrtek Vojtěch.