Žraloci na home office: Jak to máme ve StartupJobs nastaveno my? | E15.cz

Základ komunikace: Slack

Četl jsem v poslední době spoustu článků a diskuzí, které v podstatě prohlašují Slack za toxický nástroj. Nevím, jak jinde, ale nám to funguje. A fungovalo nám to i když jsme byli v kanceláři. Ano, možná to zní divně, ale i když jsme jeden na druhého viděli a mohli jsme spolu mluvit, častokrát jsme si mezi sebou psali na Slacku.

Proč? Možná to bude tím, že nebereme Slack jako nástroj pro okamžitou komunikaci, ale pracujeme s ním asynchronně. Pošlu ti zprávu, ale neočekávám okamžitou reakci. Pokud mám něco rozdělaného, tak prostě neodpovím hned a odepíšu, až budu mít prostor. To je podle mě efektivnější, než k někomu fyzicky dojít a zaklepat mu na rameno. Přerušit ho tak uprostřed myšlenky. A je to i jedna z věcí, na které upozorňuji nováčky. Může se stát, že ti napíšu zprávu v jednu v noci. Dobře si nastav notifikace, protože já na tu zprávu určitě nechci odpověď hned, ale budu na ni chtít odpověď jak začne běžná pracovní doba. Navíc se ve Slacku vše dá dohledat, proto i když něco osobně probíráme, častokrát zazní, ať mi to někdo pošle do Slacku.

A samozřejmě ve Slacku si můžeme posílat GIFy, máme tam kanál s poníky a úplně nejoblíbenější je kanál #picture_of_the_day s někdy velmi bizarními úlovky.