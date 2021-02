Bitcoin, Tesla a Elon Musk. Ledy prolomeny, co bude dál? | E15.cz

Šéf Tesly se rozhodl pro jednou zase otřást světem. Elon Musk převedením části hotovosti automobilky Tesla do bitcoinu jen tak mimochodem do kryptoměn namočil téměř všechny americké investory. A zdá se, že cesty zpět už není. To ještě neznamená, že bitcoin teď nemohou potkat pořádné turbulence a nezamýšlené důsledky.