Aktualizováno: Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení nové vlády
Prezident Petr Pavel v pondělí pověřil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Na webu to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Babiš hlavu státu seznámil s projednáváním koaliční smlouvy a programového prohlášení.
Podle Hradu předseda ANO přislíbil, že Pavlovi koaliční smlouvu a programové priority předá písemně v druhé polovině týdne.
Babiš zatím nepředstavil Pavlovi personální obsazení vlády, ale zmínil některá jména, o kterých vedou politické strany diskusi, uvedl Hrad. Prezident očekává, že Babiš předloží složení vlády, které nebude oslabovat principy demokratického státu zosobněné v ústavě.
Prezident je připraven jednat s nominanty stran na členy vlády a diskutovat s nimi o jejich prioritách a postojích. Babiš také dnes ujistil Pavla, že otázku řešení svého střetu zájmů představí veřejně před případným jmenováním premiérem.
Další schůzka podle potřeby
Další termín schůzky Pavla s Babišem bude podle prezidentské kanceláře určen na základě potřeby a podle vývoje situace. „Záleží především na předsedovi hnutí ANO, kdy bude mít se svými politickými partnery schválené základní dokumenty a personálie,“ podotkl Hrad.
Babiš dnes novinářům řekl, že hlavu státu na více než hodinovém jednání informoval o vývoji rozhovorů o vzniku nové vlády. ANO, SPD a Motoristé se nejprve po sněmovních volbách domluvili na rozdělení ministerských postů, v posledním týdnu se věnovali programovým otázkám. Znovu budou jednat ve středu.
Personální obsazení ministerstev Babiš podle svých slov navrhne hlavě státu ve chvíli, kdy vznikající vláda dopracuje programové prohlášení i koaliční smlouvu a ve Sněmovně se spustí jednání o státním rozpočtu na příští rok.
VIDEO: Babiš po schůzce s Pavlem na Hradě: Novinky o nové vládě i rozpočtu 2026
Babiš doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince. Babiš zopakoval, že personální složení vlády chce řešit po dokončení koaliční smlouvy a programového prohlášení.
Pravděpodobný budoucí premiér Babiš dnes Pavla seznámil právě s projednáváním koaliční smlouvy a programového prohlášení. O budoucím kabinetu jedná ANO s hnutím SPD a s Motoristy.