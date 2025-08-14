Aktualizováno: Bitcoin vystoupal na nový rekord, poprvé překonal hranici 124 tisíc dolarů
Nejznámější kryptoměna bitcoin ve čtvrtek ráno dosáhla nového maxima a poprvé překonala hranici 124 tisíc dolarů (2,59 milionu korun). Uvedla to agentura AFP, podle níž k růstu této kryptoměny přispívá příznivá americká legislativa, zájem institucionálních investorů a rostoucí americké akcie.
Bitcoin překonal svůj předchozí rekord z poloviny července, který činil 123 205 dolarů, krátce překonal hranici 124 500 dolarů. Kryptoměna následně zisky smazala. Kolem 8:30 SELČ se tak obchodovala za 121 590,50 dolarů. Od začátku roku bitcoin posílil o více než 30 procent. Druhá největší kryptoměna ether navázaná na blockchain ethereum od začátku roku přidala 43 procent a před 9:00 SELČ se obchodovala za téměř 4 770 ether.
Obchodníci podle agentury DPA zdůvodnili růst kurzu rostoucí poptávkou institucionálních investorů. Podle Bloombergu kryptoměnu podporuje jmenovitě příznivé legislativní prostředí vytvořené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu letos podepsal exekutivní příkaz o zřízení strategické rezervy kryptoměn. Trump už v předvolební kampani sliboval, že podpoří domácí těžbu bitcoinu tak, aby se Spojené státy staly globálním centrem této technologie.
Kryptoměny také těží z obecně příznivé nálady na trzích s kurzy na amerických akciových burzách, uvedla DPA. Údaje o inflaci ve Spojených státech posílily očekávání, že americká centrální banka (Fed) na příštím měnovém zasedání sníží základní úrokové sazby, uvedla agentura Reuters.
Podle dat společnosti LSEG nyní trhy vidí 98procentní pravděpodobnost snížení sazeb na příštím zasedání Fedu k měnové politice, které je plánováno na září. „Rozhodujícím faktorem je důvěra v pokles úrokových sazeb na kapitálových trzích za Atlantikem,“ uvedl analytik Timo Emden z Emden Research.
Ve středu pokračovaly druhým dnem v růstu americké akcie, zatímco dolar druhým dnem oslaboval. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,32 procenta na 6466,58 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,14 procenta na 21.713,14 bodu. Oba indexy tak druhou seanci v řadě posunuly svá maxima.