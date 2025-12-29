Zelenskyj chce 50 let záruk. Trump slibuje 15 a bude „přemýšlet“
Mírový plán počítá s 15letými americkými bezpečnostními zárukami.
Zelenskyj žádal o 30 až 50 let, Trump to zváží.
O dohodě má rozhodnout referendum, ale Rusko příměří odmítá.
Chystaný mírový plán podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu 15 let. Napsala to v pondělí agentura Reuters, podle níž Zelenskyj amerického prezidenta Donalda Trumpa požádal o bezpečnostní záruky až na 50 let. Ukrajinský prezident v online rozhovoru s novináři také vyjádřil názor, že mírový plán by měly podepsat Ukrajina, USA, Rusko i Evropa.
„Řekl jsem mu, že u nás už válka trvá téměř 15 let. Proto bychom si velmi přáli, aby záruky byly delší. Řekl jsem mu, že bychom velmi rádi zvážili možnost 30, 40, 50 let. A to by pak bylo historické rozhodnutí prezidenta Trumpa,“ citoval Zelenského ruskojazyčný servis BBC. Šéf Bílého domu podle něj řekl, že o tom bude přemýšlet.
Ukrajinci by o finální mírové dohodě podle Zelenského měli hlasovat v referendu. Na to je podle něj potřeba nejméně 60denní příměří, Rusko ale dává nyní jasně najevo, že klid zbraní nechce.
Zelenskyj dnes také řekl, že ho Trump informoval o tom, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem hovořil o 20bodovém mírovém plánu. Ukrajina je podle Zelenského připravena na jakýkoliv komunikační formát s Ruskem, jednání s Moskvou podle něj ale bude možné, až se Trump s evropskými lídry dohodne na mírovém plánu.
Ukrajinský a americký prezident spolu jednali v neděli v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago. Trump poté rozhovor označil za báječný, Zelenskyj za skvělý. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body. Právě pevné bezpečnostní záruky považují Ukrajina i její evropští spojenci za klíčové.
Dnes ukrajinský prezident uvedl, že Trump na schůzce silné bezpečnostní záruky z americké strany potvrdil. Věří, že by je USA i další partneři poskytli od momentu, kdy Ukrajina podepíše mírovou dohodu.
Zelenskyj dále řekl, že si Kyjev přeje, aby se v příštích dnech setkali bezpečnostní poradci Ukrajiny, Spojených států a evropských zemí. Pokračují podle něj také jednání o možné zóně volného obchodu v Donbasu, který si celý nárokuje Rusko. Diskutuje se i o poválečné obnově Ukrajiny, jejíž součástí by mohla být dohoda o volném obchodu se Spojenými státy.
Ukrajina vzdoruje ruské vojenské invazi od února 2022. Boje si od té doby vyžádaly statisíce mrtvých a zraněných, ruské síly zničily řadu ukrajinských měst a nyní okupují asi pětinu ukrajinského území.