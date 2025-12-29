Kovový rok končí. Závratně vysoké ceny zlata, stříbra a platiny se ale nejspíš udrží
- Zlato v Trumpově éře zatím potvrdilo svou historickou roli bezpečného přístavu.
- Šampionem je stříbro, které je žádané i v průmyslu a jeho těžba zaostává. Daří se i platině a palladiu.
- Řada analytiků očekává spíše pokračování růstu cen drahých kovů.
Patrně málokdo čekal, že rok 2025 bude zlatým právě pro zlato, ale také další drahé kovy jako stříbro a platina. Nástup amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho obchodní pře s ostatními zeměmi společně s geopolitickým napětím ale přiměly investory k hledání jistot.
V samotném závěru roku pak kovy povyskočily ještě více nahoru kvůli očekáváním, že americká centrální banka v příštím roce dále sníží úrokové sazby.
Těžba stříbra v Mexiku a dalších zemích regionu je problematická
Výsledkem je, že zlato se ve vánočním období dostalo až na rekordních 4 540 dolarů za za troyskou unci. Rok přitom začínalo na hodnotě kolem 2 600 dolarů. Cena stříbra v pondělí poprvé překonala hranici osmdesáti dolarů za troyskou unci. Šedý kov si tak během uplynulých dvanácti měsíců připsal zhruba 180 procent hodnoty a překonal v růstu ten žlutý.
Důvodem je i jeho slabá produkce a nízké čínské zásoby. Latinská Amerika, která poskytuje více než polovinu globálních dodávek stříbra, má problémy s těžbou, protože doly se blíží k hranici životnosti, zásoby se tenčí a dobývání ušlechtilého prvku se prodražuje. Stříbro je navíc žádané i v mnohých moderních technologiích a hraje velkou roli v přechodu na obnovitelné zdroje a elektromobilitu.
Stejně dobře jako stříbru se v roce 2025 dařilo také platině, která má za sebou zejména působivý prosincový finiš, a výrazně rostly i palladium či měď. Momentálně další vzepětí cenných kovů brzdí naděje na konec války na Ukrajině. Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj byli po setkání na Floridě optimističtí.
„Kombinace realizace zisků a zdánlivě produktivních rozhovorů mezi Trumpem a Zelenským ohledně potenciální mírové dohody dostala zlato a stříbro do defenzivy,“ uvedl podle Reuters k vývoji analytik firmy KCM Trade Tim Waterer.
Zlato by se mohlo dostat k pěti tisícům dolarů za unci
Přesto se domnívá, že zlato by v příštím roce mohlo stoupnout až na pět tisíc dolarů za unci, pokud bude příští šéf Fedu nakloněn nižším úrokovým sazbám. Snížení sazeb a pokračující silná průmyslová poptávka v kombinaci s nedostatkem nabídky by podle něj mohly způsobit také růst ceny stříbra na sto dolarů za unci.
Pokračování dobrých časů lesklým kovům předpovídají i jiní analytici. Kupříkladu banka Goldman Sachs očekává, že ceny zlata do prosince 2026 vzrostou na 4 900 dolarů. „I když neumím předpovídat budoucnost, moje prognóza je, že cena stříbra bude v roce 2026 nadále růst,“ prohlásil pro CBC News Joshua Glawson z online burzy drahých kovů Money Metals Exchange.
Někteří experti přitom očekávají i dramatické změny. „Růst drahých kovů v roce 2025 představuje začátek hlubokého, strukturálního posunu v mezinárodním měnovém systému, od rámce zaměřeného na USA směrem k multipolárnímu řádu,“ uvedl podle Forbesu Ramnivas Mundada ze společnost GlobalData. Zlatu předpovídá nárůst zhruba o desetinu, stříbru o pětinu až třetinu.
Někteří experti hovoří o konci výsostného postavení dolaru
„Tento pohyb zřejmě odráží více než typickou nabídku bezpečného přístavu. Představuje strategickou reakci institucí a investorů na rostoucí geopolitickou nestabilitu, zpomalující americkou ekonomiku, probíhající obchodní třenice a zrychlující se trend dedolarizace,“ podotkl Mundada.
S tímto názorem není sám. „Vláda krále dolaru se blíží ke konci,“ napsal na sociální síti X známý zlatý optimista ze společnosti Euro Pacific Peter Schiff. „Zlato převezme trůn jako primární rezervní aktivum centrální banky,“ uvedl a varoval před ekonomickým kolapsem.
Odborníci přesto připouštějí, že v roce 2026 může dojít i k událostem, které by měly negativní vliv na spanilou jízdu stříbra a dalších vzácných kovů. Takovým faktorem by především bylo zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou. Analytici ale zmiňují například také zpomalení globální průmyslové výroby.
„Investoři by měli sledovat tři metriky, které ovlivňují ceny stříbra: reálné úrokové sazby, globální výrobní aktivitu a tempo expanze obnovitelných zdrojů energie. Pokud inflace klesne a sazby zůstanou příliš dlouho vysoké, ceny stříbra budou zaostávat,“ míní podle CBS News Henry Yoshida ze společnosti Rocket Dollar.