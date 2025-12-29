Babišova síť reprodukčních klinik znovu nakupovala. Stala se jedničkou v Rumunsku
Skupina FutureLife, jeden z předních evropských poskytovatelů služeb v oblasti reprodukční medicíny, umělého oplodnění (IVF) a genetiky, koupila kliniky Atentica Fertility Clinic se sídlem v rumunském městě Iași. Česká skupina tím posiluje pozici v regionu, v Rumunsku rozšiřuje svou síť na celkem tři kliniky reprodukční medicíny a tři embryologické laboratoře v klíčových regionech země.
„Stali jsme se díky akvizici jedničkou na rumunském trhu. Společnost Atentica Fertility Clinic má navíc slušný potenciál. Nedávno dokončila novou velkou kliniku, díky čemuž by mohla růst rychleji,“ říká pro e15 Jozef Janov, slovenský šéf a minoritní společník skupiny Hartenberg, která FutureLife ovládá. Většinovým majitelem Hartenbergu je premiér Andrej Babiš. Minoritním podílníkem ve FutureLife je britská investiční skupina CVC.
Expanze skupiny v Rumunsku započala akvizicí prémiové kliniky Gynera v Bukurešti v červnu 2019, následovanou akvizicí kliniky Gynatal v Temešváru v listopadu 2024. Součástí sítě je rovněž cytogenomická lékařská laboratoř v Bukurešti, jedna z nejuznávanějších genetických laboratoří v zemi s týmem odborníků s více než třicetiletou praxí v oblasti genetiky.
Poslední akvizice je typickým příkladem, jak FutureLife v Evropě nakupuje. V zemích, kde již působí, vybírá další menší, mnohdy až rodinné podniky, aby se všude, kde působí, nakonec stala významným hráčem s pokrytím důležitých velkých měst.
Expanze po kouskách
Výkonnost Atentica Fertility Clinic proto v kontextu celé FutureLife není ohromující. Zatímco celá skupina ročně realizuje více než 77 tisíc IVF cyklů, rumunská společnost pouze 500. Tomu odpovídá i obrat a hrubý provozní zisk EBITDA. První ukazatel loni skončil na úrovni 80 milionů korun, druhý činil přibližně 20 milionů korun.
Společnost Atentica Fertility Clinic, která dnes zaměstnává 30 pracovníků, byla založena v roce 2006 a v roce 2009 otevřela první IVF centrum ve východní části Rumunska. Již 16 let je poskytovatelem komplexní péče v oblasti léčby neplodnosti. Moderní infrastruktura, multidisciplinární tým odborníků a důraz na potřeby pacientů činí z kliniky zařízení s výrazným potenciálem dalšího růstu a inovací, věří Janov.
„Vstupem do skupiny FutureLife získá klinika Atentica přístup k mezinárodní expertize, nejmodernějším technologiím a spolupráci v rámci zavedené evropské sítě, což urychlí její další rozvoj a zavádění inovací při zachování špičkové péče o místní pacienty,“ dodal slovenský manažer.
„Po akvizicích klinik Gynera v Bukurešti a Gynatal v Temešváru posiluje začlenění Atentica naši pozici v Rumunsku a umožňuje nám poskytovat špičkové reprodukční služby ve všech třech regionech země. Naším cílem zůstává zpřístupňovat kvalitní léčbu neplodnosti co největšímu počtu rodin. Naší dlouhodobou strategií je sjednocování osvědčených postupů napříč všemi klinikami skupiny FutureLife při současném zachování lokální odbornosti, která činí každé zařízení jedinečným,“ uvedl k transakci šéf skupiny FutureLife Francisco Lobbosco.
Adrian Borș, zakladatel kliniky Atentica, věří, že nový majitel přinese rumunským klinikám značné výhody a umožní jim tím i rychlejší růst. „Vstup do skupiny FutureLife otevírá nové možnosti pro naši kliniku i naše pacienty. Díky tomuto partnerství získáváme přístup k širokému spektru podpory, spolupráce a inovací, které podpoří další rozvoj našich služeb i kvalitu péče o pacienty,“ doplnil Borș.
FutureLife dnes provozuje 60 moderně vybavených klinik v 16 zemích a zaměstnává více než 2 100 specialistů. Od roku 1991 pomohly kliniky skupiny FutureLife přivést na svět 166 771 dětí – v průměru jedno každých 39 minut, a tento počet stále roste. O pozici evropské jedničky česká skupina soupeří se španělskou skupinou IVIRMA, která na rozdíl od FutureLife působí více na Západě, což jí přináší vyšší tržby díky vyšším cenám.
Babiš, který Hartenberg ovládá z 97,5 procenta, v současnosti připravuje slepý svěřenský fond, do kterého by vložil svůj multioborový holding Agrofert a zbavil se tak střetu zájmů. O tom, jak naloží se skupinou Hartenberg, ale zatím neinformoval.