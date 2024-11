Zájem o spuštění fondů byl ze strany finančních institucí už několik let, dlouho je nicméně blokovala americká komise pro cenné papíry SEC. A byly to až tamní soudy, které prohlásily, že je její postoj nezákonný a na konci roku 2023 ji donutily k otočce. Dnes už si mohou investoři koupit podíl hned v jedenácti ETF fondech se spotovým bitcoinem a devíti s etherem, ty dostaly povolení uprostřed léta. Do kryptobyznysu se pustili ti největší z největších v čele s giganty jako BlackRock nebo Fidelity.

Některé ethereové sice také vzbudily zájem, hlavně ETHA od BlackRocku (nasbíral 1,3 miliardy dolarů) a FETH od Fidelity (514 milionů dolarů) se řadí mezi nejrychleji rostoucí nové fondy letošního roku.

Zdaleka se to ale nedá srovnávat s čísly, která reportují fondy s bitcoinem. Zde IBIT od BlackRocku hlásil ve čtvrtek večer souhrnně přes 26 miliard dolarů, FBTC 10,5 miliardy a třetí ARKB od Arcu 2,6 miliardy.

Celková čísla bitcoinové „jedenáctky“ kazí fond GBTC od Grayscale, který od začátku roku ztratil přes 20 miliard dolarů. Ten se nicméně do ETF překlopil z jiné právní formy, která investorům neumožňovala jednoduché opuštění jejich pozice, a tak teď hromadně přechází jinam.

I s těmito odlivy od Grayscalu nicméně hlásí bitcoinové ETF fondy plus 24 miliard. A tento týden už překročilo množství bitcoinu, které drží, jeden milion mincí. Jen pro upřesnění: bitcoinů nikdy nebude více než 21 milionů. A nejvíc, asi 1,1 milionu, jich je na peněžence spojované s anonymním tvůrcem Bitcoinu Satoshi Nakamotem, který nicméně už před řadou let zmizel a spekuluje se o tom, že je po smrti. Z fondů se tak stávají největší držitelé této kryptoměny vůbec.

To, jak velký úspěch ETF s bitcoinem a částečně i etherem představují, může ukázat další statistika od Geraciho. Z TOP30 letos spuštěných fondů jich 14 náleží kryptu, deset bitcoinu (zabírají první tři místa žebříčku) a čtyři etheru. Další dva fondy z TOP30 jsou navíc vázané na akcie firmy Microstrategy, která investuje jen do bticoinu. Tady je asi potřeba zasadit si ta čísla do kontextu. Hlavně to, co předvádí IBIT od BlackRocku.

Všechna bitcoinová ETF mezi 14. a 18. přidala neuvěřitelné dvě miliardy a 30 milionů dolarů za jeden týden. Většina fondů sice týden poté zpomalila, ale BlackRock byl stále jako na stereoidech. A za tyto dva týdny nasbíral celkem 2,3 miliardy dolarů.

„IBIT nabral za posledních deset obchodních dní víc, než zvládl jakýkoli z dalších 575 nových ETF fondů za celý letošní rok, vyjma dvou. A tyto dva fondy jsou oba opět bitcoinové,“ komentoval v pondělí výsledky na X (dříve Twitter) Nate Geraci, prezident poradenské firmy The ETF Store.

Tento týden byl ale ještě divočejší. IBIT totiž nabral investice za dalších 2,2 miliardy už za první čtyři dny.

Otevření ETF fondů je prostě obrovský úspěch. Z bitcoinu se stává běžné (stále rizikové) investiční aktivum a v posledních měsících tak prakticky neuplyne týden, ve kterém by se neobjevily zprávy, že to největší kryptoměny investoval nějaký penzijní fond, banka, vláda jednoho z amerických států či třeba univerzita.