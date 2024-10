Způsoby investování se v posledních letech významně změnily a přístup k nim se zjednodušil. Mladé a málo zkušené investory nově oslovují také influenceři, kteří svým někdy až stovkám tisíc sledujících radí, do čeho nasypat peníze. „Finfluencerů“ si proto začala všímat i Česká národní banka. „Většinou je to jen: ,já jsem známý a kupuju tohle, protože je to dobrý‘. To ale nestačí,“ říká radní ČNB Jan Procházka a upozorňuje, že mnozí nevědí, že pokud jde o férovost doporučení, mají řadu povinností, jejichž nedodržování lze stíhat. K největším problémům nebankovního sektoru, který má na starosti, podle něj patří spotřebitelské úvěry, které zprostředkovatelé nabízejí často přímo v domácnostech lidem, kteří jsou i v násobné exekuci. „To je naprosto šílené,“ dodává.

Co všechno spadá do nebankovního sektoru?

Oblast, na kterou dohlížím, má řadu částí, stále se ale samozřejmě pohybujeme na finančním trhu. Nejedná se o banky a pojišťovny, patří sem směnárny, emise dluhopisů, spotřebitelské úvěry, investiční společnosti a fondy, finanční zprostředkovatelé a další a další. Je toho opravdu dost, a hlavně těch subjektů nejsou jednotky nebo nižší desítky, ale v jedné kategorii často i stovky až tisíce. V různých oblastech finančního trhu, třeba u spotřebitelského úvěru, máme na starost i velké hráče, jako je například Provident Financial. Věnujeme ale pozornost také takzvaným ilegálům, třeba nedávno jsme řešili dva cizince ze Stodůlek, kteří poskytovali nezákonně mikropůjčky.

Kontrola u bank ale asi bude detailnější, ne?

Podvody a problémy jsou i v nebankovním sektoru často velké. U bank jsou také nějaké excesy, ale tady, jak klesáte hlouběji, se můžete dostat až k lichvě a naprostému nedodržování čehokoliv.

Jaké jsou největší problémy ve vaší oblasti, které dnes musíte řešit?

U velkých hráčů je to často nedodržování pravidel o praní špinavých peněz a o vnitřním kontrolním systému. U těch menších, když zůstanu u poskytování úvěrů, pak považuji za největší problém posuzování úvěruschopnosti. Co mě osobně asi dnes nejvíc vadí, jsou například spotřebitelské úvěry poskytované zprostředkovateli přímo v domácnostech. Přijdou k lidem do bytu, prohlédnou si, co mají nebo nemají doma, a nabízejí jim týdenní nebo měsíční půjčky. Jakmile dojde i k částečnému splacení poskytnuté částky, hned se snaží nabídnout další zaúvěrování, a to za horentní úrok. Tyto úvěry mají až 30procentní delikvenci (dlužníci neuhradí své závazky v termínu splatnosti, pozn. red.). Jediným příjmem těchto dlužníků je často sociální dávka, kterou my v ČNB jako dostatečný příjem obvykle neuznáváme. A navíc často půjčují lidem, kteří na sobě už mají několik exekucí. To je naprosto šílené.

Jak se to dá omezit?

Těch cest je víc. Ze strany dohledu to začíná komunikací. Druhý stupeň jsou pokuty a třetí odebrání oprávnění. Teď to tak více méně probíhá. Před pár lety jsme ze 60 tisíc živnostníků činných v oblasti poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru udělali asi 85 licencovaných subjektů, které poskytují spotřebitelské úvěry. S delikty se počty opět postupně snižují, dnes je registrováno 73 oprávnění. To se ovšem bavíme o licencovaných subjektech. Když to někdo dělá úplně nezákonně a bez jakéhokoliv povolení, je situace ještě složitější.

Jak je ČNB schopná zasahovat v případech, kdy někdo obchází nějaké vyloučené lokality s hotovostí a půjčuje peníze bez licence?

Většinou se o tom dozvíme ze spotřebitelských podání nebo od policie, když někoho oberou. A divil byste se, kolik takových podání dostáváme. Nedávno jsme třeba měli případ, kdy nám přišel podnět na člověka, který pral peníze tak, že měnil na ulici koruny za cizí měny. Ten tedy při směně nikoho neokradl, naopak dával výborné kurzy, ale stejně se to k nám jako černé podnikání dostalo.

Zmiňoval jste pokuty. Jak často jste k nim museli v poslední době přistoupit?

Na našich stránkách nyní každý týden přibývá minimálně jedno oznámení. Někdy o pokutách, jindy jde o upozornění. Teď jsme například varovali před projekty, které slibují automatické obchodování pomocí umělé inteligence a nereálné výnosy.

Velká kritika se v posledních letech snášela na obchodníky s cennými papíry. Viděli jsme dluhopisy na úplně všechno od saun přes rajčata až po dluhopisy s garantovanými výnosy.

U obchodníků se situace hodně zlepšila. A i když roste jejich počet, nyní je jich už přes třicet, počet stížností na ně zůstává za poslední roky stejný.