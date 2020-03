Bitcoinová směnárna Coinmate přišla o bankovní konto | E15.cz

Nakupovat kryptoměny lze z České republiky různými způsoby, nyní ale bitcoinu a spol. chtiví Češi o jeden roky fungující obchodní kanál přišli. Směnárna Coinmate, kterou založili Daniel Hruška a Roman Valihrach, dlouho lákala na rychlé bankovní spojení, díky kterému lze směnu českého platidla za bitcoin uskutečnit dříve než v případě využívání například amerických „kryptoburz“.

Nyní ale Confirmo o své tuzemské bankovní konto přišla. „S ohledem na bankovní tajemství se nemůžeme k našim klientům ani jejich účtům nijak vyjadřovat. Pokud jsme náhodou nuceni přistoupit k tak razantnímu kroku jako je uzavření účtu klientovi, pak za tím rozhodně stojí pádné důvody. Jako příklad můžeme uvést například hrubé a opakované porušování našich obchodních podmínek, neochota situaci řešit či vyřešit a další,“ uvedl mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek s tím, že obecně jsou pro banky kryptoměny velmi rizikové kvůli regulacím v oblasti zákonů proti praní špinavých peněz.

Virtuální měny jako bitcoin přitom fungují v poloanonymním režimu, vyhledat majitele konkrétních mincí bývá složité. Klienti Coinmate nyní dostávají upozornění, korunové a eurové vklady a výběry budou omezeny. O své peníze prý ale nepřijdou.

„Výpověď ze strany banky nás samozřejmě mrzí, nicméně skutečnost, že náš obchodní vztah trval přes pět let a zůstali jsme jako jedni z posledních klientů podnikajících v oblasti kryptoměn, bereme jako uznání plnění našich povinností. A také důkaz úzké spolupráce s veřejnoprávními orgány a bankovními partnery. Bez těchto atributů by žádná spolupráce nebyla ani možná, respektive by skončila před několika lety,“ uvedla směrnárna na svém Twitteru.

Fio dosud v komunitě držitelů virtuálních mincí měla pověst vůči kryptoměnám poměrně vstřícné instituce. Naopak zejména klienti Raiffeisenbank se v minulosti potýkali se striktní politikou instituce, která transakce spjaté s virtuálními mincemi zamítala. Část majitelů účtů u Fio banky proto na sociálních sítích deklarovala, že svá konta v reakci na přístup banky vůči Coinmate zruší. „Vyšší míru rušení účtů jsme nezaznamenali. Může to být také ale dáno tím, že ti, kteří jsou nyní rozhořčení a chtějí účet zrušit, tak jsou alespoň ohleduplní a nejdou kvůli tomuto úkonu na pobočku. Účet tak mohou zatím nechat ladem,“ reaguje Heřmánek.

Coinmate se v porovnání se světovou konkurencí řadí mezi malé burzy. Podle portálu Coinlib dosahuje denní objem provedených obchodů nižších jednotek milionů dolarů. Výraznou většinu transakcí uskutečňovali klienti v měnovém páru bitcoin/koruna. Pro srovnání: na momentálně největší burze virtuálních mincí Binance podle Coinlib denně proběhnou obchody s celkovým objemem přes miliardu dolarů.

Češi však mohou bitcoin nakupovat například i v síti speciálních bankomatů na kryptoměny (bitcoinmatů). Z hlediska kurzu a poplatků je však výhodnější využívat služby největších světových burz virtuálních mincí. Jejich nevýhodou je ale nutnost podstupovat proces ověření totožnosti. Vypořádání bankovních transferů do zahraničí obvykle trvá o něco déle než v případě zasílání peněz mezi českými bankovními konty.