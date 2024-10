Kryptoměny mají před sebou potenciálně přelomový podzim. Alespoň z českého pohledu. Poslanci budou hlasovat o zákonech, které zajišťují virtuálním měnám srovnatelné právní postavení s akciemi. Znamenalo by to mimo jiné, že by čeští držitelé bitcoinu a spol. mohli ušetřit na daních – pokud by s prodejem v poslední době stále dražších kryptoaktiv počkali aspoň do roku 2025.