Bitcoin Pizza Day: od slavné transakce uplynulo 13 let | e15.cz

Platit pizzu bitcoinem? Existují různé způsoby, jak to udělat.

Bitcoinová komunita slaví zajímavé výročí. Před třinácti lety si floridský programátor Laszlo Hanyecz koupil dvě pizzy z řetězce Papa John’s za deset tisíc bitcoinů. Tehdy virtuální měna větší hodnotu neměla, nyní by cena deseti tisíc bitcoinů přesahovala pět miliard korun. Dnešním pohledem jedna z nejnešťastnějších „investic“ všech dob ale představovala z hlediska vývoje bitcoinu průlom. Jde o první zdokumentovanou směnu virtuálních mincí za zboží. Nebýt podobných průkopnických nápadů, ani ne patnáct let starý bitcoin by nemusel být zdaleka tak populární jako nyní.