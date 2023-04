Těžba kryptoměn je unikátní nástroj na spotřebu zbytkové energie | e15.cz

Kryptoměny prošly velkými otřesy, avšak byznysu se stroji na jejich těžbu to kvůli poklesu ceny hardwaru paradoxně pomohlo. Podle ředitele platformy 2Bminer Jakuba Hlavenky se stále více ukazují investoři, kteří chtějí dát do těžby větší částky najednou. Místo jednoho stroje jich berou hned několik a atraktivní návratnost vidí v těžbě alternativních kryptoměn.

Jak propady kryptoměn ovlivnily poptávku po strojích na jejich těžbu?

Pád kryptoměn, především bitcoinu, v polovině roku 2022 pro nás znamenal spíš nový začátek. Snížila se s ním totiž i nákupní cena těžebních strojů. Významný posun pro nás pak představoval i pivot do strojů na těžbu alternativních kryptoměn. Řešení přitahují větší investory, kteří pak nespekulují pouze nad hodnotou vytěženého bitcoinu, ale i nad hodnotou samotného stroje. Ta má v případě, že kryptoměny rostou, tendenci se až zdvojnásobit.

Kdo je nejčastěji investorem do tohoto podnikání?

Jedná se o lékaře, bankéře, podnikatele, manažery, ale i sportovce nebo celebrity. V roce 2023 se stále více ukazují investoři, kteří chtějí dát do těžby větší částky najednou. Dříve klienti nakupovali stroje po jednotkách, dnes spíše po desítkách.

Jaký podíl je z České republiky?

Přibližně 60 procent. Vzhledem k tomu, že hostingová centra máme primárně v USA a na Blízkém východě, národnost klientů nehraje nijak zásadní roli. Každý klient si ale samozřejmě může vybrat, kde bude jeho stroj umístěn.

Kryptoměny jsou také kritizovány kvůli vysoké spotřebě energie…

Těžba může představovat energeticky náročný proces. Proto se zaměřujeme na „lovení“ přebytkové energie po celém světě. Hledáme místa, kde existuje energie, kterou by nikdo jiný nevyužil, a nám tak může posloužit, aniž by jinde chyběla. Naše těžba je tak nástrojem pro využití energetických přebytků, které by se jinak nespotřebovaly. Máme datová centra v blízkosti vodních elektráren v New Yorku a Washingtonu, nukleární elektrárny na Floridě a do budoucna zvažujeme začít spolupracovat se Salvadorem, kde se nabízí využívat tamní energii geotermální. Doby, kdy mohly stroje těžit ve sklepě a brát energii pro běžnou spotřebu, jsou dávno pryč.

Dá se na nabízené ceny dlouhodobě spolehnout?

Na nabízené ceny energii a hostingových poplatků se klient dlouhodobě spolehnout může. I přes občasné změny jsme v politicky stabilní zemích a na zbytkové energii, která je cenově stabilní. Může se stát, že daná země změní podmínky, a přesně proto máme hostingů víc. V takový moment bychom sebrali naše stroje a odvezli je jinam. Co dlouhodobě garantovat nemůžeme, jsou nákupní ceny strojů, které se vyvíjí podle aktuálních hodnot ceny kryptoměn. Stává se nám běžně, že stroj ze dne na den zdraží o desítky procent. Proto klientům vždy doporučujeme rozhodovat se rychle.

Co je u takového stroje nejdůležitější?

Nejdůležitější jsou výkon, životnost a spotřeba energie. Čím vyšší výkon poskytujete, tím víc kryptoměn vytěžíte. Stroje jsou zásadně houževnatější a stabilnější než klasické počítače, které se používají třeba na servery v datových centrech. Proto se dají používat i v nepříznivých podmínkách. Zvýšení výkonu i prodloužení životnosti se ale dá docílit pravidelnou údržbou, a především efektivním chlazením hardwaru.

Laik zná hlavně chlazení hardwaru pasivně či vzduchem…

Způsobů je celá řada a pořád vznikají vylepšení těch stávajících nebo úplně nové systémy. Mezi ně patří třeba ponor do nevodivých kapalin, nebo vysávání vzduchu z místnosti skrze takzvanou vlhkou stěnu. Novinkou je také cirkulace chladivé kapaliny v malých trubičkách, které se zasunou přímo do stroje a udrží procesor na přijatelné teplotě. To vše může zásadně zvýšit životnost samotných strojů, která je od výrobce odhadována na šest let.

Jakub Hlavenka

Jakub Hlavenka je spolu s Michalem Bílkem zakladatelem platformy 2Bminer pro prodej strojů na těžbu kryptoměn. Má na starosti řízení společnosti, výběr a správu hostingových center a vyjednávání nákupních cen strojů.