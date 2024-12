Jaroslav Bukovský: Na vrcholu kryptošílenství aneb jak vydělat na pražský byt za týden

Vítězství Donalda Trumpa znamenalo pro kryptoměny totéž, co déšť pro vyprahlou půdu. Jen od jeho zvolení se hodnota celého trhu nafoukla o 1,33 bilionu dolarů, tedy v přepočtu zhruba o necelých 32 bilionů korun. Trh tak narostl o více než polovinu a jde o zhruba obdobnou částku, jakou představuje ekonomický výstup celého Česka za čtyři roky. Dá se na to podívat i jinak. Každý, kdo naskočil do kryptoměnového trhu, bez ohledu na konkrétní minci, v průměru vydělal za posledních zhruba šest týdnů úctyhodných 58 procent. A i přesto, že trh už stihl i jednu bolestivější korekci, dostává se zpátky k absolutnímu vrcholu z počátku prosince. To pochopitelně znamená to nejlepší PR pro povzbuzení dalšího zájmu spekulantů až do dalšího budoucího pádu. Tím se ale zabývat nebudeme a ukážeme naopak na ty z kryptoměn, které od Trumpova vítězství dokázaly vydělat úplně nejvíce.