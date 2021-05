Jaroslav Bukovský: Proč chodit do práce. Kryptoměny vydělají násobky: které? | E15.cz

Mladá generace investorů odchovaných na kryptoměnách si zcela jistě neklade otázky, na něž v potu a krvi hledali odpovědi její otcové. Totiž jak zhodnotit své úspory kupříkladu o pět procent ročně a nasadit na to ve finále samolibý úsměv. Kryptosvět přestal pracovat s jednotkami procent a zavedl desítky, stovky a tisícovky procent, což by si snad zasloužilo své vlastní, nové jednotky. To vše během doby, za kterou se teenager po takovém těžce investičním dnu sotva stihne vysprchovat. Takže které kryptoměny dokázaly z každé vložené tisícovky za poslední TÝDEN udělat přinejmenším dvojnásobek? Je jich hned několik.