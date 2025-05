Prudce nahoru a pak pomaleji, ale přesto docela rychle dolů. Tak se vyvíjel kurz podivné kryptoměny amerického prezidenta Donalda Trumpa, respektive jeho rodiny, která mu v současnosti spravuje majetek. Z Trumpa udělal jeho Trumpcoin ještě mnohem bohatšího člověka, než byl dříve, tedy alespoň na papíře, protože výsledek záleží na tom, jestli by mince, které si jeho fond nechal, prodal a za kolik.

Zatím se toho ale rozhodl využít jinak. Donald Trump se na webových stránkách, kde se dá Trumpcoin koupit, brání před úřady tím, že svou digitální minci označuje za sběratelský předmět a nikoliv za investiční nástroj. Jeho držitelům by měl připomínat chvíli, kdy podruhé usednul do čela Spojených států amerických.

A jak to tak u sběratelů bývá, občas se chtějí potkat. Tomu šel Donald Trump naproti, když pozval největší držitele svého Trumpcoinu na společnou večeři, která se odehrála minulý týden na golfovém hřišti kousek od hlavního města. Samozřejmě na hřišti, které prezident vlastní.

Trump ve Washingtonu po skončení kryptovečeře. | Zdroj: Profimedia

Mezi 220 účastníky byli kryptoinfluenceři, představitelé z oboru jako Sandy Carter z Unstoppable Domains, poskytovatele blockchainových domén, a bývalá hvězda NBA Lamar Odom, který při této příležitosti označil Trumpa za „nejlepšího prezidenta“ a zároveň propagoval svůj vlastní token $ODOM.

Největším Trumpovým fandou je mladý Číňan

Velké množství prezidentských mincí jejich vlastníci drží na burzách, jako je čínská Binance, která se systematicky brání v používaní Američanům. Největším držitelem tokenu je kontroverzní kryptopodnikatel Justin Sun. Sun vlastní tokeny $TRUMP v hodnotě přes 22 milionů dolarů a dalších 75 milionů dolarů má v nativním tokenu společnosti World Liberty Financial.

Mladý Číňan publikoval svou vlastní autobiografii už ve svých 27 letech, ve stejné době, kdy vybral miliardy na svou kryptoměnu, kterou dle mnohých jen z velké části okopíroval z jiných projektů. Podobných kryptoměn vytvořil víc a několikrát ho to dostalo před soud či do hledáčku úřadů.

Justin Sun | Zdroj: Profimedia

Některá média si všímají zajímavého obvinění, které proti Sunovi vznesla Komise pro cené papíry Spojených států amerických v roce 2023, tedy ještě za předchozího prezidenta. Když se moci ujal Donald Trump, Justin Sun neváhal a koupil si Trumpovu první kryptoměnu, tedy ještě ne Trumpcoin, ale World Liberty Financial, a to rovnou za 75 milionů dolarů. Jestli je tam souvislost s tím, že hned po tom komise své obvinění stáhnula, se nedá víc než spekulovat.

Doba je skutečně neuvěřitelná

A je tu i česká stopa. Právě Justin Sun se v loňském roce stal premiérem Liberlandu, tedy mikrostátu, jenž před deseti lety na Dunaji mezi Chorvatskem a Srbskem založil Čech Vít Jedlička. Představte si, že by vám někdo před spoustou let popsal, co se právě stane a kdo se na té večeři potká. Doba je skutečně neuvěřitelná.