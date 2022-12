Bitcoin a spol. v roce 2023 a 2024. Jaké trendy ovlivní kryptoměny | E15.cz

Končí pro obor kryptoměn mimořádně dramatický rok 2022, který svým dějem dalekosáhle ovlivnil budoucnost celého oboru. Po krachu burzy FTX nebo kolapsu virtuální měny luna zesílilo volání po silnější regulaci byznysu s kryptem. Kromě toho v reakci na masivní cenový propad bitcoinu řada institucí a byznysových osobností předpověděla dominantní kryptoměně cestu do zapomnění. Virtuální měna nicméně umí překvapit a podle optimistů ji nečeká špatná budoucnost. Profitovat by z toho nadále měl i domácí kryptobyznys.

Luna, Terra, BlockFi, Celsius, FTX… to je jen zběžný výčet projektů, které nepřežily letošní tuhou kryptozimu. Z pohledu bitcoinových veteránů nicméně nepředstavuje rok 2022 katastrofu.

A to ani navzdory faktu, že během něj největší měna odepsala přes dvě třetiny své ceny. Ostatně už v lednu redakce E15 ve svém podcastu varovala ziskuchtivé spekulanty, ze na nová cenová maxima to u kryptoměn v dohledné době opravdu nevypadá.

K takovému tvrzení ovšem nebyla potřeba žádná věštecká koule. V dosavadní už téměř čtrnáctileté historii fungování bitcoinu platí, že se jeho cena vyvíjí v cyklech. A spolu s tím i zbytek trhu s virtuálními měnami, neboť směřování kurzů kryptoměn spolu silně koreluje.

V nadcházejících dvou letech toho ale (nejen) bitcoin čeká ještě mnohem víc, než jen začátek nového potenciálně růstového cyklu. Pojďme se podívat na pět bodů, jak se kryptobyznys v dohledné době změní.

Kryptoměny a více regulace

Už po kolapsu luny se americká ministryně financí Janet Yellenová nechala slyšet, že je potřeba dostat obchodování s virtuálními měnami pod větší kontrolu. Po pádu burzy FTX a s ní spojených firem podobné volání zaznívá ještě silněji – a to i přes to, že kryptoburza částečně regulovaná byla, jak v rozhovoru pro E15 upozornil kryptoexpert Igor Paurer spolupracující s Wood & Company. Přesto nešlo o kontrolu srovnatelnou s tou, jaké podléhají například banky. To by se mohlo do určité míry změnit, a to i v Česku.