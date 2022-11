Solana doplácí na pád FTX. Do kryptoměny investovaly české fondy | E15.cz

Vše, co nějakým způsobem souviselo s burzou FTX či osobou jejího zakladatele Sama Bankmana-Frieda, se stalo pro investory toxické. Důkazem je vývoj ceny tokenu SOL. Ten hojně držela na svých účtech tradingová firma Bankmana-Frieda s názvem Alameda Research, u níž se poprvé objevily pochybnosti kolem zdraví byznysových aktivit amerického kryptopodnikatele.

Podle serveru Fortune držela Alameda tak velké množství SOL, které odpovídalo desetině celkové tržní hodnoty tokenu. Trh vyděsila představa, že by se Alameda v zoufalém sbírání likvidity snažila zbavit všeho, co má ještě cenu. Včetně SOL. Cenu kryptoměny srážejí i spekulace, jak moc je token prorostlý do byznysu kolem FTX. Situace má navíc nezanedbatelnou českou stopu.