Kryptoměnoví investoři přišli za týden o 800 miliard dolarů | E15.cz

Jde o nejmasivnější peněžní propad v tak krátkém čase od okamžiku, kdy svět vytěžil svůj první bitcoin. Investoři dramaticky zareagovali především na omezení obchodů s měnami hned v několika významných světových ekonomikách.

Bitcoin propadl za týden o 34 procent, tedy ještě masivněji než zbytek kryptoměnového trhu. „Bezprostředním faktorem, který spustil výprodeje na nejznámější kryptoměně, je tvrdší postoj čínské centrální banky k virtuálním mincím. Jde o součást širšího trendu. Autority po celém světě se snaží dostat digitální mince pod svou kontrolu. Mezi nejčastěji vyzdvihované výhody bitcoinu patří právě nízká míra regulace. Více restrikcí proto může mít na celý ekosystém kryptoměn neblahý vliv,“ uvádí ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

Svět kryptoměn prožil první extrémní propad už během dubna. Tehdy během obdobné doby ztratil trh na hodnotě kolem 400 miliard dolarů, ztrátu ale obrátil a trh se před polovinou května dostal na nové historické hodnotové maximum kolem 2,55 bilionu dolarů.

Uplynulé dva měsíce i proto znamenaly pro investory zatím nejmasivnější cenové výkyvy v historii trhu. Olej do ohně přitom vydatně přiléval svými protichůdnými tweety majitel Tesly a investory ostře sledovaná figura Elon Musk, který se vedle bitcoinu začal začal vyjadřovat i k dalších virtuálním mincím.

„Bitcoin a další kryptoměny zaznamenaly za poslední půlrok obří růst ceny a takové růsty bývají vždy doprovázeny vyšší volatilitou a prudkými korekcemi,“ připomíná obvyklé fungování kryptoměnového trhu analytik J&T Banky Pavel Ryska.

Už v dubnu přitom vyslal uštědřil nepříznivý impuls do světa kryptoměn americký prezident Joe Biden, a to svým záměrem takřka zdvojnásobit daň z kapitálových zisků více vydělávajících Američanů, což by se dotklo i mnohdy pohádkových zisků kryptoměnových investorů.