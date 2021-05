Část investorů vítá rozhodnutí Tesly nepřijímat bitcoin | E15.cz

Musk rozhodnutí zdůvodnil obavami z negativních ekologických dopadů takzvané těžby bitcoinů, která spotřebovává velké objemy energie. Upozornil, že Tesla by mohla rozhodnutí přehodnotit, pokud se situace změní.

Několik investorů Tesly oslovených agenturou Reuters uvedlo, že jsou s Muskovým rozhodnutím spokojeni. „Plýtvání energií by se mělo bránit,“ uvedl investiční ředitel Peter Branner ze společnosti APG Asset Management, která patří mezi investory Tesly. „A Tesla by se měla soustředit na své klíčové aktivity,“ dodal.

Tesla se pro přijímání plateb v bitcoinech rozhodla v únoru. Podle britského investora Tesly, který si nepřál být jmenován, je nynější změna postoje podniku „varováním pro ty, kteří by mohli zvažovat zakomponování kryptoměn do své strategie“.

„V současné situaci zůstává pozitivní potenciál bitcoinu neprokázaný, negativa jsou však velmi reálná,“ myslí si David Sneyd z týmu společnosti BMO Global Asset Management pro zodpovědné investování. Poukázal na obavy ohledně ekologických dopadů o ohledně využívání této měny při zločineckých aktivitách.

„Silně věřím v kryproměny, ale mohou způsobovat masivní narůst využívání fosilních paliv, zejména uhlí,“ napsal Elon Musk na svůj Twitter.

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal