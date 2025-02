Je mu třicet a šéfuje newyorské firmě The Block, která dodává informace a analýzy o kryptoměnách finančním expertům i státním úřadům USA. Vavřinec Čermák ovšem uspěl také proto, že si ke kryptu, jež má spoustu vášnivých příznivců i odpůrců, udržel neutrální vztah. Jak sám říká: že bitcoin jednou dosáhne hodnoty sta tisíce dolarů, očekával už delší dobu. Že ale on sám zasáhne i do české politiky, s tím nejspíš tenhle víc než dvoumetrový Čech nepočítal.