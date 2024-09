Jak se vůbec člověk stane obchodníkem v energetice?

Popravdě jsem na škole moc nevěděl, co budu dělat. Ale hrozně jsem se těšil na to, až se dostanu k něčemu, co přináší reálnou hodnotu. Možná to dneska už zní trošku archaicky, ale jednou jsem na nástěnce našel inzerát, že do velké banky hledají forexového tradera. To jsem znal jen z filmů. A přišlo mi, že tohle bych chtěl zažít. Trading pro mě vždy znamenal takový krystalický kapitalismus. Místo, kde se na jedné straně dobrovolně potkává někdo, kdo chce něco koupit, a na druhé straně ten, co prodává.

Z Bratislavy jste se přesunul poměrně záhy do Prahy.

Ano, bylo to těsně po velké finanční krizi spojené s pádem Lehman Brothers. Musím říct, že pro mě byla energetika úplně nový svět. Ani jsem pořádně nevěděl, že se dají energetické komodity nějak efektivně obchodovat. Ale rychle mi došlo, že ten trh oproti klasickým financím ještě tak pevně nesvíraly různé regulace.

Možná trošku Divoký západ?

To ne, to má negativní nádech. Ale bylo tam cítit svobodu, bylo vidět, že se řada věcí vyvíjí. I energetické firmy se často teprve učily, jak efektivně obchodovat, jak postavit kvalitní tým.

Martin Matejka (41) Vystudoval ekonomii v Bratislavě a následně pracoval jako forexový trader v ING. V roce 2009 nastoupil do ČEZ a specializoval se na obchodování s energetickými komoditami. Od roku 2016 pak v ČEZ vedl obchodování s elektřinou. V roce 2020 z firmy odešel a začal se naplno věnovat Bitcoinu. Společnost Firefish založil před dvěma lety spolu s Igorem Neumannem.

Co si má čtenář představit pod obchodováním energetických komodit?

Trading má ve firmě jako ČEZ několik rolí. Zaprvé umisťuje produkci firmy na trh. A popřípadě energie dokupuje, když jí chybějí. Druhá funkce je přeprava těchto energií z jednoho trhu na další v rámci Evropy. A třetí je obchodování za účelem získávání zisku.

Co všechno se obchoduje?

Základními komoditami jsou elektřina, plyn, uhlí, ropa a emisní povolenky. Stále převládají dodávky elektřiny nebo plynu na nějaká různě dlouhá období, ale jsou tam i různé opce, swapy, přeshraniční kapacity nebo složitě strukturované produkty jako virtuální elektrárny.

Časem jste se stal šéfem tradingu elektřiny a byl svědkem obřího růstu zisků, které tým ČEZ přinášel.

Rostli jsme kontinuálně, za mého působení šly zisky tradingu ze stovek milionů na miliardy. Stali jsme se postupně asi jedním z nejúspěšnějších tradingů ve střední Evropě. To, že se to podařilo v polostátní firmě, dodnes považuji za malý zázrak.