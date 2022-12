Bitcoin před 5 lety objevili laici. Zdrojem ponaučení je to doteď | E15.cz

Připomínat si adventní období roku 2017 je cenné dodnes. Tím spíše, čím jsou ty vzpomínky pro řadu lidí bolestivější. Před pěti lety bitcoin poprvé vstoupil do povědomí širší veřejnosti. Nastala mánie, kdy o kryptoměnách coby receptu na zaručený výdělek najednou hovořili třeba i fitness trenéři či obecně příslušníci profesí, u nichž byste investiční tipy nehledali. Skončilo to nepřekvapivě. Polozapomenutá pachuť zhroucených snů o zbohatnutí ale o sobě dává vědět tím intenzivněji, čím prudčeji míří cena bitcoinu dolů. Tahle jizva je bolavá i teď.

Nabalovalo se to jako sněhová koule. Nejprve bitcoin v roce 2017 během jedenácti měsíců svou cenovku zdesetinásobil. Potom během prosince jeho kurz postupně poskočil z deseti na téměř dvacet tisíc dolarů. Během celého toho divokého dění najednou masová média i retailoví investoři začali zjišťovat, co to vlastně ten bitcoin je. Nastalo to, pro co je nejvhodnější slovo mánie.

Šílenství sílilo i vlivem předpovědí, například od zakladatele fondu Galaxy Digital Michaela Novogratze, že cenovka bitcoinu poroste ještě dál a dosáhne klidně i 40 tisíc dolarů v roce 2018. Stal se opak, kryptoměna postupně oslabovala, až se v prosinci 2018 podívala pod čtyři tisíce dolarů.

Nač si dát pozor při investicích do krypta:

Video se připravuje ... Pět způsobů, jak přijít o vše na kryptoměnách • VIDEO Videohub

Řada lidí, kteří poprvé nakupovali bitcoin s cenovkou deset tisíc dolarů a více, kapitulovala a své investice se velmi nevýhodně zbavila. Neměli na další brutální výkyvy zkrátka nervy.

Poněkud dějepisný úvod dnešního kryptografu je nutný k vykreslení toho, jaká ponaučení si z pět let starého dění vzít.

Kdo se totiž nechal zlákat retailovým davem a nakupoval tehdy bitcoin třeba