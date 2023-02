Týden v kryptu: Bitcoin posiluje, americké úřady se zbláznily a iluminát Soros investuje do krypta | e15.cz

I když to před týdnem vypadalo na ochlazení, trhy šly nahoru. Celkový market cap od poslední neděle vzrostl o 9,5 procenta na 1,18 bilionu dolarů.

Bitcoin minulý týden poprvé za posledních osm měsíců překonal hranici 25 tisíc dolarů za minci. Pak ovšem zase mírně klesl, dnes se prodává za nějakých 24 520 dolarů, což je nárůst o 12,7 procenta.

O dvanáct procent na zhruba 1700 dolarů vyskočil ether.

Z top100 je největším skokanem meme token Floki, který přidal téměř 112 procent. Elon Musk zase blbnul, ale o tom později. O 72 procent vyrostl i blockchain Klaytn, který se zaměřuje na Metaverse, o 70,3 procenta pak Filecoin.

Z top 100 byl největším lůzrem s propadem o 9,0 procenta ZK-proof blockchain Mina následovaný BabyDogeCoinem s 8,9 procenta.

A teď zprávy

1) Americké úřady se zbláznily

Ta nejdůležitější událost minulého týdne se stala asi dvě hodiny poté, co vyšel poslední díl Kryptospace. Hned v pondělí newyorské oddělení finančních služeb NYDFS došláplo na společnost Paxos, která pro burzu Binance vydává, nebo spíš už vydávala, třetí největší stablecoin BUSD. Úřad Paxosu nařídil, ať s mintováním nových mincí okamžitě přestane.

Odůvodnění byla hodně vágní. Prý existují nevyřešené problémy týkající se dohledu nad vztahem s Binance. Je však těžké si pod tím cokoliv dalšího představit. Podobně prý management dostatečně token nekontroloval, aby se k němu nedostali „zlí hráči na trhu“. A prý si také nebyli jistí, že mohou zprostředkovat odkupy BUSD za dolary.

Binance i Paxos sice prohlásili, že mají dost prostředků, které digitální dolary kryjí. Stejně ale došlo k masivnímu odprodeji, kapitalizace už poklesla z více než 16 na něco přes 13 miliard, a došlo i k mírnému odchýlení se od kurzu dolaru. Naštěstí jen v řádu desetin centů.

Každopádně to nestačilo. Ještě v pondělí totiž přišel Wall Street Journal s tím, že Komise pro cenné papíry (SEC) plánuje firmu žalovat, protože se podle nich jedná o cenný papír. SEC to nekomentoval.

Nad tím, jak by mohl stable-coin, jehož hlavní funkcí je udržet takzvaný peg 1:1 s americkým dolarem (tedy pokoušet se o paritu), mohl být cenným papírem, kroutí všichni hlavou.

Stejně tak kroutí hlavou nad chováním SEC a jejího šéfa Garyho Genslera. Úřad nyní hází pokuty, kam se podívá, a bez toho, aby pořádně určil pravidla. Minulý týden dostala 30milionovou pokutu burza Kraken za to, že umožňuje takzvaný staking etherea. Ostatní burzy jako Coinbase ale žádnou pokutu nedostaly.

I nyní se trhy bojí, zda si někdo nedošlápne na další digitální dolary, USDT a USDC, jejich kapitalizace je totiž 110 miliard dolarů a nikdo moc netuší, co by to s celým trhem udělalo.

Všichni se tak trochu začínají modlit, ať už konečně vznikne nějaká srozumitelná regulace.

2) Žaloba na šéfa Terra Luna

Až po devíti měsících od zřícení celého systému zažalovala SEC společnost Terraform a jejího CEO Do Kwona za podvod na investory. Jedná se samozřejmě o velkolepý krach Terra Luna z loňského května, který během pár dní z trhu smazal desítky miliard dolarů.

Podle SEC opět nabízeli neregistrované cenné papíry, když například na svůj algoritmický stable-coin UST slibovali 20procentní úrok při jeho uložení v rámci protokolu Anchor. Podobně prý investorům lhali s tím, že nejmenovaná korejská firma specializující se na vypořádávání mobilních plateb využívá k tomuto jejich protokol.

Do Kwon prý navíc běžně přesouval prostředky z Luna Foundation na své švýcarské bankovní konto. A jen od června loňského roku, tedy po krachu projektu, dodnes, si z tohoto konta vytáhl přes 100 milionů dolarů.

Když už SEC útočí na stablecoiny a zodpovědné firmy, tak trochu nechápu, proč tato žaloba přichází devět měsíců po krachu Terry a ne už před pěti lety, kdy projekt vznikl.

3) Další celebrita platí za promování scamů

A když už píšu o SEC, tak i jedna dobrá zpráva. Opět s velkým zpožděním, ale přece, dala pokutu další celebritě, která nepokrytě promovala nesmyslný projekt Ethereum Max.

Bývalá hvězda Boston Celtics Paul Pierce dostal pokutu krásných 1,4 milionu dolarů. Podle SEC zapomněl bývalý basketbalista zveřejnit, že za to obdržel 244 tisíc dolarů, což mu nařizuje zákon.

A Pierce není jediným, kdo ho promoval. Stovkám milionů sledujících ho doporučovali i boxeři Floyd Mayweather a Tyson Fury či Kim Kardashian. Ta jediná za to vedle Pierce dostala pokutu, s SEC se v listopadu dohodla na zaplacení 1,6 milionu dolarů, suma nakonec byla snížena na 1,26 milionu.

4) Zkrachovalý Celsius má nového majitele

Kryptoúvěrovou platformu a firmu Celsius získá investiční firma Novawulf Digital Management. Rozhodli o to zajištění věřitelé firmy, krok má podporu i těch nezajištěných. Má vzniknout nová firma, do které Novawulf nalije mezi 45 až 55 miliony dolarů. Nová firma pak začne rozdělovat mezi věřitele krypto, které jim v Celsiu zamrzlo. Podle aktuálních odhadů by si 85 procent věřitelů mohlo přijít na 70 procent a výše dlužných kryptoměn. Největší poměr by měli, jak již bylo zveřejněno, dostat věřitelé s maximální dlužnou částkou do pěti tisíc dolarů.

4-The UCC believes this is the first of many steps in the right direction and is continuing its investigation to identify other causes of action against wrongdoers. — Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (@CelsiusUcc) February 14, 2023

5) Bitcoinová diplomacie

El Salvador plánuje otevření bitcoinového velvyslanectví v Texasu. Už loni přitom první země na světě, která přijala Bitcoin jako zákonné platidlo, otevřela bitcoinovou kancelář ve švýcarském Luganu. Chtěli tak prý pomoci adopci krypta v Evropě.

El estado de Texas, nuestro nuevo aliado.



En mi encuentro con el Secretario Adjunto del Gobierno de Texas, Joe Esparza @TXsecofstate, abordamos la apertura de la segunda Embajada #Bitcoin y de ampliar los proyectos de intercambios comerciales y económicos. 🇺🇸🤝🇸🇻 pic.twitter.com/NcmOjeadl6 — Milena Mayorga (@MilenaMayorga) February 14, 2023

6) Soros v kryptu

Fond Známého „dravce a ilumináta“ George Sorose, který může za vše od imigrantské krize po válku na Ukrajině, investují do krypta. Podle dokumentů, které musel Soros Fund Management podat na SEC, investoval do firmy Microstrategy, kde drží podíl asi za 200 milionů dolarů, dále do těžební firmy Marathon Digital Holdings, u které nakoupil obligace asi za 40 milionů dolarů, a shortuje také akcie banky SilverGate Bank.

No, doufám, že nám George neprovede to samé, co britské libře před 30 lety.

7) Štěňátko na závěr

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

Elon Musk si zase hraje. Ve středu prohlásil, že svého psa Flokiho, jak jinak než rasy Shiba Inu, jmenuje šéfem Twitteru. Takže token Floki hned vyskočil na skoro trojnásobek. Většinu těchto zisků zase ztratil, ale Musk už by si mohl to hraní s kryptem odpustit, naskočit na SpaceX a na chvíli odletět třeba na Mars. Ať je už klid.