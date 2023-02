Týden v kryptu: Revolut rozjede možnost stakingu, Gensler způsobil rozruch | e15.cz

Jako první se podíváme na vývoj na trhu. Bitcoin a další během ledna dlouho rostly, nyní se ale po několika týdnech objevila červená čísla. Bitcoin je za poslední týden dole o necelých šest procent, když se dnes prodává za něco pod 22 tisíc dolarů. Za poslední měsíc je ale stále nahoře o sedmnáct procent.

O zhruba 7,5 procenta oslabila i dvojka na trhu ether, který stojí zhruba 1540 dolarů. I ten je ale za poslední měsíc nahoře o téměř deset procent.

Z top100 kryptoměn nejvíc za poslední týden ztratil token blockchainu Fantom, který oslabil zhruba o čtvrtinu. O 17 procent klesl i optimism. Tam za to může mimo jiné i výprodej, který nastal po nečekaném air-dropu tokenů pravidelným uživatelům sítě.

Jiné kryptoměny ale rostly. Skokanem týdne je v top stovce token burzy Bitget, který posílil on více než 70 procent. O více než polovinu vyskočil spekulační meme-coin baby shiba inu a více než o čtvrtinu mina protocol.

A teď zprávy.

Největší rozruch způsobil minulý týden šéf americké Komise pro cenné papíry (SEC) Gary Gensler. I když SEC stále nedala jasné mantinely, co v kryptu jsou a co nejsou cenné papíry a co se při posuzování řídí pravidly z první poloviny minulého století, začal si úřad na některé projekty tvrdě došlapovat. A Gensler si to očividně užívá.

Today @SECGov charged Kraken for the unregistered offer & sale of securities thru its staking-as-a-service program. Whether it’s through staking-as-a-service, lending, or other means, crypto intermediaries must provide the proper disclosures & safeguards required by our laws.

Komise i sám Gensler přitom byli obviňováni z příliš blízkých vztahů a benevolentnosti při dohledu nad nedávno zkrachovalou burzou FTX a jejím šéfem Samem Bankman-Friedem, uvádí Blockworks.co. Dva republikánští kongresmani se minulý týden obrátili na komisi s žádostí o poskytnutí komunikace, která mezi úřadem a FTX probíhala.

Zatímco na Bankman-Frieda byla SEC mírná, nyní se pouští do firem, které se vždy snažily regulátorům vyjít vstříc a plnit všechna pravidla.

Pár týdnů nazpět komise oznámila firmám Gemini a Genesis, že jejich program Gemini Earn vlastně nabízí cenné papíry. Bylo to 18 měsíců po vzájemných jednáních a bohužel v den, kdy program zkrachoval. Takže SEC nikomu nepomohla. Před dvěma týdny zase udělila pokutu platformě Nexo.

Teď si ale Gensler vyšlápl na ještě většího hráče. Čtvrtá největší burza na světě Kraken od SEC dostala pokutu 30 milionů dolarů kvůli svému stakingovému programu. Takzvaný staking loni u Etherea nahradil těžbu.

Burza vzala ethery uživatelů, zamkla je do kontraktu a investoři se pak podíleli na zabezpečení běhu celé sítě. A za to dostávali nové ethery.

No a to je podle Genslera opět služba, kterou měla burza zaregistrovat jako nabízení cenných papírů.

Kraken následně okamžitě pozastavil službu pro americké občany. Otázkou dnes spíš je, co dál, protože podobně staking v rámci programu Earn nabízí i americká jednička Coinbase a další. Její šéf Brian Armstrong na Twitteru napsal, že „už slyšel drby, že chce SEC staking zakázat pro všechny americké retailové investory“.

1/ We're hearing rumors that the SEC would like to get rid of crypto staking in the U.S. for retail customers. I hope that's not the case as I believe it would be a terrible path for the U.S. if that was allowed to happen.