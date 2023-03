Ceny kryptoměn i přes americký bankovní masakr opět rostou | e15.cz

A tentokrát se opravdu o čem bavit máme. Za poslední týden totiž zkrachovaly tři banky, které měly co do činění s kryptoměnami. A s těmi to pořádně zahýbalo. A to, co se dělo posledních pár dní, jsme tu zase dlouho neměli.

Pojďme se nejdřív podívat na trhy.

Ty se posledních pár týdnů příliš nehýbaly, zprávy z bankovního trhu ale kulminovaly ve čtvrteční masivní propad prakticky všeho. Tržní valuace celého kryptotrhu se podle portálu CoinGecko propadla o deset procent pod hranici jednoho bilionu dolarů. V neděli se ale trh vzpamatoval a jsme opět na jednom bilionu a šedesáti milionech dolarů.

Jednička na trhu bitcoin ztratila ve čtvrtek více než deset procent své hodnoty a neudržela hranici 20 tisíc dolarů. Bitcoin se obchodoval i za 19 600 dolarů za jednu minci. Nyní opět stojí 22 300 dolarů.

Podobně dopadlo i Ethereum. To šlo z 1570 dolarů za jeden ether až na 1380 dolarů. Nyní oproti minulému týdnu dokonce vyrostlo o tři procenta na 1610 dolarů.

No a tentokrát přidám kategorii, u které mě snad nikdy nenapadlo, že tu bude, a to stablecoiny. Ty, připomínám, mají stát přesně jeden dolar. Ale jak si vysvětlíme za chvíli, o tomto víkendu to úplně neplatilo.

Nejlépe se drželo USDT, kde problém s hodnotou prakticky nebyl, podobně stabilní bylo BUSD, i když to se krátkodobě propadlo na 98,5 centu.

Dvojka USDC na tom byla hůř. Nyní stojí 98,5 centu, ale v sobotu se USDC prodával i za 87 centů.

Jeho vývoj prakticky kopírovala čtyřka na trhu DAI a pětka FRAX.

A teď u konečně ty zprávy. Bavit se nebudeme ani tak o problémech krypta jako spíš o klasických bankách.

Turbulence v Silicon Valley Bank

Tou první je banka Silvergate, o které jsme psali už v předchozích týdnech. Po útoku regulátorů a následnému odchodu prakticky všech velkých klientů nejdříve Silvergate zavřela platební síť SEN, což byla naprosto stěžejní služba pro rychlé převody mezi fiat měnami, burzami, velkými kryptoinstitucemi a tak dále. A následně ve středu banka oznámila, že dobrovolně ukončuje činnost.

Krok přišel v reakci na to, co se dělo minulý týden u Silicon Valley Bank. Ta čelila od středy bank-runu, jen během čtvrtka si klienti vytáhli přes přes 40 miliard dolarů za jediný den.

V pátek do ní potom naběhl kalifornský regulátor a zavřel ji. A to dokonce v době, kdy byly otevřené trhy a její akcie se dál obchodovaly. Podle regulátora by ale banka dalších pět hodin jednoduše nevydržela.

Silicon Valley Bank není žádná kryptobanka. Má třicetiletou historii a financuje velkou část startupů a venture kapitálových fondů ze Silicon Valley, jak už napovídá její název. Banka měla ke konci roku aktiva ve výši 209 miliard dolarů a jedná se o největší krach od roku 2008, kdy začala velká finanční krize.

Nebudu se tu pouštět do teorií, proč banky zkrachovaly. Zatím to vypadá, že neinvestovaly do žádných extrémně rizikových aktiv, ale do dlouhodobějších dluhopisů. Jejich hodnota nicméně kvůli inflaci a růstu úrokových sazeb začala klesat. A Silicon Valley Bank tak ve středu oznámila, že po nuceném odprodeji dluhopisů za 21 miliard dolarů prodělala 1,8 miliardy dolarů.

Na celém dění kolem kolapsu @SVB_Financial jsou klíčové jenom dvě otázky. Proč banka zkolabovala a má její pád potenciál rozšířit se do zbytku amerického bankovního sektoru? Takže jdeme na to ... 🧵 — Petr Žabža (@petr_zabza) March 11, 2023

Silvergate na tom nebyla o moc jinak. Co stálo za jejími problémy, shrnuje dobře tento článek od Wall Street Journal.

Každopádně run na hotovost nepřežije prakticky žádná banka. Proč byl ale pád těchto dvou tak důležitý pro kryptotrh?

Zatímco u Silvergate to byly obavy z dalšího nájezdu regulátorů a problémů velkých hráčů převádět krypto do fiatu a obráceně, u Silicon Valley Bank to bylo prozaičtější. V noci na sobotu totiž vyplula na povrch zpráva, že v bance má uložené peníze společnost Circle. Ta vydává stablecoin USDC, dvojku na trhu s valuací přes 40 miliard dolarů.

Proč je to problém? Protože základem stablecoinů je představa, že kdyby ho chtěli všichni jeho držitelé v jakýkoli moment směnit zpět do fiatu, neměl by to být problém.

A i když nebylo na začátku ještě jasné, o kolik jde a jak se k tomu Circle postaví, začala panika a cena spadla až na zmiňovaných 87 centů. Proběhly ale i tzv. flash-crashe, v jeden moment se například USDC na Bitstampu propadl až na 50 centů.

Už v sobotu ráno se ukázalo, že Circle na účtech Silicon Valley Bank držel „jen“ 3,3 miliardy dolarů. Tedy i kdyby firma o všechno přišla, byl by USDC krytý asi do 93 centů své hodnoty.

1/ Following the confirmation at the end of today that the wires initiated on Thursday to remove balances were not yet processed, $3.3 billion of the ~$40 billion of USDC reserves remain at SVB. — Circle (@circle) March 11, 2023

Pak se začaly ukazovat zprávy, že kalifornský regulátor by měl umožnit zákazníkům vybrat si polovinu z jejich vkladů už během pondělka a zbytek v následujících měsících. V sobotu večer pak Circle přišel s oznámením, že díru zalepí i v případě, že by od banky nezískal žádné peníze. Buď ze svého, nebo z cizího kapitálu. Trhy ale byly nervózní a ani to na znovuzískání pegu nestačilo.

Vše nakonec vyřešila vláda a regulátoři. Ti v noci z neděli na pondělí našeho času oznámili, že si klienti budou moct už v pondělí ze Silicon Valley Bank vybrat všechny svoje peníze. Takže pravděpodobně možnost bail-outu vyhrála nad obavou dalších masivních výběrů z menších bank a systémového rizika.

Celá víkendová anabáze zakončená nástupem vlády, která klienty banky podrží, trochu připomíná situaci z doby před 15 lety před začátkem finanční krize (i když ta byla samozřejmě násobně horší, než je situace nyní).

A byla to právě krize, reakce vlád a beztrestnost bank, které částečně stály za vznikem krypta. Jen si tu proto odložím zprávu, kterou Satoshi Nakamoto vložil do prvního Genesis bloku bitcoinu:

„ The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. “

Zbylé zprávy dnes už jen telegraficky:

Binance může převzít Voyager, anebo…

Soud povolil největší kryptomenové burze na světě převzít aktiva zkrachovalé burzy Voyager Digital v hodnotě asi jedné miliardy dolarů.

Proti byla americká Komise pro cenné papíry SEC a další regulátoři. Podle soudce ale nepředložili žádné důkazy, podle kterých by Binance US byla nedůvěryhodná. Pokud vše dopadne, mohli by klienti Voyageru získat zpět až 73 procent svých aktiv.

Hned po rozhodnutí soudu se ale v pátek vše opět zkomplikovalo, protože se proti němu odvolalo americké ministerstvo spravedlnosti.

Administrativa prezidenta Joea Bidena fakt kryptu ani trošku nefandí.

Speciální daň na těžbu bitcoinu?

To Biden potvrdil tentýž den. Americký prezident chce totiž uvalit speciální daň na elektřinu používanou pro těžbu kryptoměn. Firmy by platily nejdříve deset procent navíc, druhý rok dvacet procent a třetí třicet procent. Hned se nicméně ozvaly hlasy, že podobná daň by mohla narazit u jednotlivých států, jejichž legislativa často takový postup neumožňuje.

Žaloba na KuCoin a ether jako cenný papír

Posledně jsme si říkali, že o newyorské prokurátorce Letitii Jamesové ještě uslyšíme. A nemuseli jsme čekat dlouho. Ta se koncem týdne pustila do známé burzy KuCoin. Tvrdí, že se jedná o brokera neregistrovaných cenných papírů a komodit a že se za obyčejnou burzu firma jen vydávala.

Mnohem větší dopady by mohlo mít to, že její úřad vedle Luny a dalších projektů jmenoval jako cenný papír i Ethereum, respektive jeho token ether. Jiní regulátoři to v minulosti odmítli s tím, že na cenný papír je síť příliš decentralizovaná. Uvidíme, co na to soudy.

Analýza zde >>>

Bitcoinový stablecoin

Když už jsme dnes tolik času strávili se stablecoiny, je tu jedna novinka. Ještě před problémy USDC navrhl minulý týden Arthur Hayes, spoluzakladatel burzy BitMEX, vytvoření stablecoinu, který by byl kolateralizovaný bitcoinem. Jmenovat by se měl buď The Satoshi Nakamototo Dollar nebo NakaDollar, zkratka NUSD.

Jak to celé myslí, si můžete přečíst na jeho blogu zde >>>

Revoluční peněženka?

Populární decentralizovaná aplikace InstaDapp vydala novou peněženku Avocado Wallet. Ta uživatelům umožní připojit se na síť Avocado a z té provádět transakce na dalších blockchainech bez toho, aby se k nim museli složitě připojovat. Poplatky se navíc platí v USDC, takže nemusíte mít ether na Ethereu, avax na Avalanchi, matic na Polygonu a tak dále. Co za to? 20procentní přirážku za poplatky v síti. U Etherea to může bolet, pokud ale jedete na ostatních blockchainech, jsou to drobné.

Výplata obětem Mt. Gox opět posunuta

Pokud vám ukradli bitcoiny na tehdy největší burze Mt. Gox, jste po deseti letech na čekání asi zvyklí. Každopádně – všichni dotčení se asi těšili na 10. března, kdy mělo začít vyplácení prvních odškodnění. Celkem má být obětem vráceno 138 tisíc bitcoinů v hodnotě přes tři miliardy dolarů. Datum bylo ale posunuto na 6. dubna.

Kdo zaměstná Josepha Gentila jako další?

A bizár na závěr je opět spojen se Silicon Valley Bank. Jde o Josepha Gentila, který v ní zastával funkci CAO ( Chief Administrative Officer). Zajímavé jsou ale jeho předešlé zkušenosti. Než do ní přišel, působil do roku 2007 jako finanční ředitel zkrachovalé banky Lehman Brothers. No a aby to nebylo málo, kariéru odpálil v Arthur Andersenu. To byla ještě před dvaceti lety jedna z největších auditorských a poradenských firem, která auditovala například nechvalně známý Enron a sama zkrachovala roce 2002.