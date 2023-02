Týden v kryptu: Král je mrtev, královna rozčtvrcena na dně moře | e15.cz

Po zeleném lednu vstoupily trhy do krabí fáze. Ceny se tak mění v posledních týdnech minimálně. Kapitalizace všech kryptoměn podle server Coingecko.com za týden klesla o zhruba 3,1 procenta.

Kopíruje tak vývoj jedničky na trhu bitcoinu, kterému se nepodařilo sáhnout si znovu na 25 tisíc dolarů, za týden oslabil o nějakých 3,6 procent a prodává se za 23 400 dolarů za kus.

Dvojka na trhu ethereum oslabila jen o 2,6 procent a prodává se za 1630 dolarů.

S pořadím v kategorii skokan týdne nám trochu mává nová sociální platforma Defigram, která chce dle svých stránek kombinovat kryptopeněženky, komunikační aplikaci telegram a NFT. Do nedělního večera vystřelila její cena o 1600 procent. Za měsíc růst dosáhl 3000 procent. Vypadá to ale spíš na pěknou bublinu. Tržní valuace projektu je nyní 750 milionů dolarů, fully diluted valuation, tedy až budou všechny tokeny v oběhu, je ale už nesmyslných 75 miliard dolarů. Opatrně.

A loserem týdne je token jinak výborné směnárny Curve DAO. Za týden přišel o téměř 21 procent.

A teď zprávy

1) Král je mrtev

Začněme světem NFT, kterému se jinak až tak nevěnujeme. Proč? No protože král je mrtev, ať žije král. Tedy aspoň do té doby, než se starý král probere a toho nového z trůnu zase sesadí. Ale to ještě uvidíme.

Mluvím o souboji NFT tržiště Blur s až donedávna naprosto dominantním OpenSea, kdy první zmiňovaný svého konkurenta naprosto drtí.

Podle pátečních čísel se na něm za den zobchodovala NFT za více než 613 milionů dolarů, u OpenSea to nebylo ani 160 milionů dolarů.

Důvodů je hned několik. Blur na rozdíl od OpenSea totiž nemá žádné poplatky, na OpenSea se platilo 2,5 procenta plus royalties pro umělce. Blur navíc své uživatele také odměnil „airdropem“ tokenů zdarma a další rozdávání odměn prý bude následovat.

Platforma OpenSea minulý týden musela reagovala a jako odpověď také dočasně zrušila poplatky za obchodování.

Uvidíme, kam to povede. Můžeme vést debaty o tom, zda je byznys bez poplatků udržitelný či není, podle mého tedy rozhodně není, každopádně je asi dobře, že má OpenSea, které si poslední dva tři roky dělalo, prakticky co chtělo, pořádného konkurenta.

2) Coinbase má vlastní blockchain

Světem krypta hýbou tzv. druhé vrstvy, layer-twos, L2ky.

Jsou to nové blockchainy, které běží „nad“ Ethereem. Vše je na nich mnohem levnější a rychlejší, ale jako bezpečnostní vrstvu stále využívají nejrozšířenější smart-kontraktovou platformu.

Nejpoužívanější je Arbitrum, které minulý týden vůbec poprvé v historii porazilo Ethereum co do počtu denních transakcí.

Mnohem důležitější novinkou je ale nová L2ka, kterou rozjíždí burza Coinbase, jasná americká jednička s více než 110 miliony uživatelů. Bude se jmenovat Base, zatím jede v testovacím prostředí, takzvaném testnetu, a to dokonce už od začátku února.

Pro mě je rozhodnutí Coinbase důležité ze tří hlavních důvodů:

Noví uživatelé. Firma na Base postupně přenese velkou řadu svých služeb, vše onchain, decentralizovaně a tak dále. Vlastně jí stačí, když Base začne využívat jen pár procent jejích 110 milion uživatelů, kteří si nikdy s DeFi nehráli.

Firma na Base postupně přenese velkou řadu svých služeb, vše onchain, decentralizovaně a tak dále. Vlastně jí stačí, když Base začne využívat jen pár procent jejích 110 milion uživatelů, kteří si nikdy s DeFi nehráli. Regulace. Pokud si vlastní L2ku spustí veřejně obchodovaná Coinbase, asi to nějak musí jít. Nechci ani vidět to množství právníků, kteří to vše posuzovali a schvalovali.

Pokud si vlastní L2ku spustí veřejně obchodovaná Coinbase, asi to nějak musí jít. Nechci ani vidět to množství právníků, kteří to vše posuzovali a schvalovali. Firma o vlastním blockchainu uvažovala už několikrát. To, že si vybrala řešení nad ethereem a technologii OP Stack, znamená, že už jsme se posunuli z experimentálního období někam dál.

A navíc to vše dělá bez vlastního zbytečného tokenu. Takže palec nahoru.

3) Další oběť FTX

A teď pravidelná sekce k FTX, jejíž pád má další oběť. Fond Galois Capital ukončil svoje fungování. Více než polovina jeho prostředků, odhady hovoří o 50 milionech dolarů a více, mu totiž zamrzla právě na účtech známé burzy. Zbylé prostředky, které měl investované na jiných platformách, vrací investorům.

Lepší zprávy přišly ze země vycházejícího slunce. Japonská pobočka FTX 21. února jako vůbec první povolila svým uživatelům výběr zamrzlých prostředků.

Abychom si na závěr FTX bloku zlepšili náladu, tak Sam Bankman-Fried čelí dalším obviněním. Vedle celkem osmi trestných činů, včetně podvodu na investory a na zákazníky, ho nyní úřady obvinily ještě z bankovního podvodu a provozování nelicencovaného poskytovatele peněžních služeb.

4) Regulátoři vs. Binance

Hned tři americké úřady se postavily proti tomu, aby kryptoburza Binance koupila zkrachovalou platformu Voyager. Obchod za více než miliardu dolarů by prý mohl být „nezákonný“ a „diskriminující“. Proti jsou Komise pro cenné papíry, newyorský department finančních služeb NYDFS a generální prokurátorka Letita James.

Problémů má být prý víc. Podle prokurátorky platforma historicky na území New Yorku podnikala nezákonně a bez licence. Regulátoři už dříve vyjádřili pochyby o tom, zdá má americká Binance dostatek prostředků na vyplacení klientů Voyageru. A kvůli rebalancování portfolia a využití tokenu Voyageru VGX by se prý mohlo jednat opět o obchod s neregistrovaným cennými papíry.

5) Youtube a Spotify testují NFT

A zpátky do světa NFT. Velké naděje vyvolala změna v čele internetového giganta Youtube, kdy matadorku Susan Wojcicki vystřídá Neal Mohan. Ten už se opakovaně vyjadřoval o „obrovském potenciálu NFTs“, která by mohla „pomoci tvůrcům prohloubit vztahy s jejich fanoušky“. Jednou z cest by mohlo být prý to, že by mohli youtubeři prodávat svá videa, obrázky či ehm umělecká díla, právě jako NFT svým fanouškům.

Nic konkrétního zatím ale není na stole, Youtube je nicméně celosvětově druhá nejvyužívanější služba na internetu, a to hned po Googlu. V listopadu jí navštívilo téměř 75 miliard lidí. Takže tady by zapojení NFT mohlo s celou technologií fakt zamávat.

A do NFT začíná šťourat i další obr, Spotify. Podle série tweetů metaverse kapely Kingship rozjíždí platforma pilotní program, který by tokenizoval přístup ke specifickým playlistům. Zatím je tato služba umožněna pouze uživatelům se zařízením Android a to pouze ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Austrálii a Novém Zélandu. Neplačte, taky se určitě dočkáte.

6) Smrt na jachtě

Královna krypta, Ruja Ignatova, je údajně mrtvá. A to prý už od roku 2018. Nejmenovaný bulharský drogový boss měl prý Ignatovu zavraždit a rozčtvrtit na své jachtě a její tělo hodit do Iónského moře. Uvedl to bulharský web Bird s odkazem na dokumenty zabavené zavražděnému policejním důstojníkovi.

Ignatovová přes svůj projekt OneCoin v roce 2017 obrala investory o pět miliard dolarů. Dostala se díky tomu i na seznam nejvíce hledaných osob FBI.

Zprávy o její smrti je ale nutné brát s rezervou. Zaprvé, zdroj, který to měl policii říct, byl prý pod vlivem. Jméno Ignatovové se navíc v médiích v poslední době neobjevilo poprvé. Údajně mohla mít podíl v bulharské lendingové platformě Nexo, do které v lednu naběhla policie a finanční kontroloři. A před pár týdny se také objevily zprávy, že v roce 2019, tedy rok po své smrti, měly na ní napojené firmy nakupovat nemovitosti v Londýně.

Uvidíme. Každopádně rozčtvrcení na jachtě v Ionském moři jsme v kryptu asi ještě neměli.

7) Soud v metaversu

A namísto štěňátka na závěr si dám trochu bizáru z Jižní Ameriky. Kolumbie je vůbec první zemí na světě, kde proběhlo soudní slyšení v metaversu. Dvouhodinové řízení proběhlo pomocí technologie Horizon Workrooms od společnosti Meta. Celé to pak bylo streamované na YouTubu.

Zatímco soudkyně si technologii chválila s tím, že to zjednodušuje celý proces zasedání, někteří účastníci si stěžovali, že jim sledování kreslených postaviček bránilo brát celý proces vážně. Nedivím se jim.