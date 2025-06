Zapojení Spojených států do války mezi Izraelem a Íránem by se mohlo jevit jako geopolitický zlom, který otřese trhy. Investoři však na eskalaci reagují vlažně. Mnoho analytiků se domnívá, že konflikt zůstane omezený a některá riziková aktiva by mohla dokonce posílit.

Index MSCI World, který sleduje vývoj globálních akciových trhů, klesl v 07.00 SELČ jen o 0,12 procenta. Japonský jen oslabil vůči dolaru o 0,64 procenta, zatímco spotové ceny zlata klesly o 0,23 procenta na 3 360 dolarů za unci. Dolarový index, který sleduje výkon americké měny vůči koši dalších měn, vzrostl o 0,35 procenta.

Reakce trhů na letecké údery USA na tři jaderná zařízení v Íránu byla znatelně mírnější než před týdnem, kdy Izrael zahájil rozsáhlou vojenskou operaci proti Teheránu. „Trhy vnímají útok na Írán jako určitou úlevu, protože jaderná hrozba v regionu podle nich pominula,“ uvedl pro CNBC analytik společnosti Wedbush Securities Dan Ives. Riziko širšího konfliktu v regionu označil za nízké, a očekává proto spíše „izolovaný“ scénář.

Přestože závažnost aktuální situace nelze přehlížet, další experti se shodují, že nejde o systémové riziko pro globální ekonomiku. Klíčová otázka zůstává: jak Teherán na americké útoky odpoví?

Napětí kolem Hormuzského průlivu

V Íránu se aktuálně zvažuje možnost zablokování Hormuzského průlivu, kudy proudí přibližně pětina světových dodávek ropy a plynu. Podle íránských médií návrh již schválil parlament, konečné rozhodnutí má však v rukou Nejvyšší rada národní bezpečnosti.

„Vše záleží na tom, jak Írán zareaguje,“ říká investiční ředitel společnosti Bleakly Financial Group Peter Boockvar. „Pokud by se vzdal snahy o získání jaderné zbraně, mohl by konflikt skončit a trhy by se stabilizovaly.“ Boockvar zároveň nevěří, že Teherán skutečně přistoupí k narušení globálních dodávek ropy.

Nejčernější scénář by podle hlavního stratéga GeoMacro Strategy Marka Papice nastal v případě uzavření průlivu. „Pokud k tomu dojde, cena ropy se vyšplhá nad 100 dolarů, na trhy dopadne panika, akcie klesnou o deset procent a investoři utečou k bezpečným aktivům,“ uvedl. Dnes jsou ale podle něj trhy relativně klidné kvůli „omezeným nástrojům“, které má Írán k dispozici pro odvetu.

Myšlenka uzavření Hormuzského průlivu se objevuje opakovaně, ale podle odborníků je málo pravděpodobná. Už v roce 2018 Írán hrozil jeho zablokováním poté, co USA odstoupily od jaderné dohody a zavedly nové sankce. Podobná varování zazněla i v letech 2011 a 2012. „Teherán ví, že pokud by skutečně průliv uzavřel, reakce Spojených států by byla rychlá, represivní a tvrdá,“ upozorňuje Papic.

Trhy sází na návrat odstrašující síly

V podobném duchu mluví i zakladatel poradenské společnosti Yardeni Research Ed Yardeni. Podle něj poslední vývoj nijak neotřásl jeho přesvědčením o pokračujícím růstu amerického akciového trhu. „Z geopolitického hlediska se domníváme, že Trump obnovil vojenskou odstrašující sílu USA a tím podpořil důvěru v heslo ‚mír silou‘,“ uvedl pro CNBC. Do konce roku 2025 očekává index S&P 500 na úrovni 6 500 bodů.

Přesto uznává, že předvídat další vývoj na Blízkém východě je riskantní. Současné zničení íránských jaderných zařízení ale podle něj otevírá prostor pro „radikální transformaci“ regionu.

Přestřelky mezi Íránem a Izraelem pokračují

Napětí mezi Teheránem a Jeruzalémem eskalovalo 13. června, kdy Izrael zahájil útoky na íránské jaderné komplexy, vojenské objekty a vědce zapojené do jaderného programu. Izraelská vláda tvrdí, že cílem bylo zabránit Íránu ve vývoji jaderné zbraně. Teherán ale trvá na tom, že jeho program má výhradně civilní účel.

V předchozích týdnech Spojené státy s Íránem vyjednávaly o nové jaderné dohodě, jejímž cílem bylo omezit obohacování uranu. Po izraelských útocích však byla jednání přerušena. Od začátku konfliktu se obě země opakovaně ostřelují, o víkendu se k bojům připojily i Spojené státy.