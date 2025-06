Výrobu proudových motorů zvyšujeme o 800 procent, říká šéf PBS Velká Bíteš

V čem je nový motor PBS TJ200 výjimečný?

Hlavní výhodou motoru je jeho kompaktní velikost, nízká hmotnost, vynikající poměr tahu k čelnímu průměru a nízká spotřeba paliva v dané výkonové kategorii.

Jaké jsou hlavní inovace a praktické výhody pohonné jednotky?

Inovací je tam několik. Použili jsme naše know-how v oblasti kompresorů a turbín, což je srdce motoru. Inovovaná jsou také ložiska. A co se týče praktických výhod, snížili jsme váhu motoru tím, že je mazán směsí paliva a oleje. Nepotřebuje tedy olejové čerpadlo. Právě hmotnost je pro každý létající prostředek důležitá. Velkým přínosem je i zastavěný startér-generátor s jednoduchým ovládáním, který vyrábí čtyři kilowatty elektrické energie. To je například pro drony vybavené elektronickými systémy značná výhoda. Motor tak vytváří i elektrický výkon.

Pro jaké typy dronů nebo řízených střel je motor určený?

Je to široká škála prostředků od dronů přes různé typy naváděných střel až po létající cvičné terče. Důležité je, že jsme zvýšili užitný rozsah motoru. Zatímco naše dosavadní pohonné jednotky pokrývaly tahový rozsah od 0,4 do 1,5 kN, nový motor má více než 50procentní navýšení tahu až 2,3 kN. Dron či střela osazené tímto motorem tak unesou více trhaviny nebo mají větší dolet. Jsme tak schopni pokrýt mnohem širší potřeby zákazníků.

Je pravda, že využití těchto motorů znamená, že takzvaně nemají letenku zpátky?

Samozřejmě záleží na použití. Motory dodáváme pro beznávratové létající prostředky i pro ty, které přiletí zpět. V případě druhé varianty je životnost nové pohonné jednotky v řádu desítek hodin provozu, byť jsou potřeba opravy. Máme například zákazníka, který naše motory používá pro létající terče. Pokud spadnou do moře, je nutné je vyčistit od slané vody.

Uvádíte, že motor je odolný právě proti slané vodě, je tedy použitelný i pro námořní síly?

Připadá například v úvahu uplatnění motoru pro zmíněné cvičné terče. Máme ale i další výrobky, které už dnes plní svou roli na moři. Létající prostředky vybavené našimi turbohřídelovými motory dopravují náklady mezi loděmi. Podobných aplikací máme více.

Máte už poptávku po nových motorech PBS TJ200 a z jakých zemí?

Zájem mají hlavně země, které už naše motory používají a mají s nimi dobré zkušenosti. Teď mohou škálu svých bezpilotních prostředků rozšířit, chystají nové a větší projekty právě s naším novým a nejvýkonnějším motorem.

V dubnu jste oznámili, že pro letošní rok navyšujete výrobu o 220 procent. Jaké investice si to vyžádalo?

Celkem investujeme jednu miliardu korun. Prostředky jdou do nové výrobní haly, kterou kompletně modernizujeme a připravujeme na instalaci nových strojů. Pořizujeme i novou montážní linku. Samozřejmě investujeme také do vývoje a personálu. Pomůže nám to násobně zvýšit výrobní kapacity.

O kolik stoupnou?

Potřebujeme zvýšit dodávky motorů o 800 procent, a to v období let 2024 až 2026. Máme na to tedy jen tři roky.

Nedávno jste otevřeli závod ve Spojených státech. Je důvodem uspokojení tamních zákazníků?

Závod v USA bude vyrábět motory ještě nad plánovaný nárůst produkce o 800 procent. Půjde o pohonné jednotky TJ40 a TJ80.

Sháníte nové pracovníky?

Za poslední rok jsme v České republice vytvořili asi stovku nových pozic a budeme nabírat ještě další zaměstnance. V USA bude nárůst personálu v řádu vyšších desítek. Hledáme nejrůznější profese od dělníků, kontrolorů kvality, technologů, konstruktérů, vývojářů až po manažery. Je to komplexní spektrum profesí.

S jakými významnými hráči v leteckém průmyslu spolupracujete?

Je jich řada. Je to například americký gigant Lockheed Martin, v Evropě jsou to koncerny Leonardo nebo BAE Systems. S dalšími firmami jednáme, mimo jiné s Pratt & Whitney.

Co způsobuje rostoucí poptávku pro motorech PBS?

Je to celková bezpečnostní situace i nutnost doplnění a rozšíření skladů zemí NATO. Hlavní výhodou PBS jsou naše dlouhodobé zkušenosti, protože s výkonnými malými proudovými motory jsme začali už na začátku tisíciletí. Zákazníkům garantujeme nejen spolehlivost pohonných jednotek. Dokážeme je navíc přizpůsobit jejich potřebám. To je jedna z našich velkých předností.