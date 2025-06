Kdy přesně bude přechod zákazníků O2 TV na novou platformu Oneplay dokončen a proč se vlastně rozfázoval do tolika etap?

Teď dokončujeme poslední část, což by mělo být hotové v následujících týdnech. Do konce června by tak měla být kompletně zmigrována celá báze a O2 TV přestane existovat.

Jaké byly největší neočekávané problémy během přechodu na novou platformu?

Nejviditelnější problém nastal hned první den, kdy nám bohužel na dvě hodiny spadla služba kvůli výpadku databáze v rámci AWS od Amazonu. Služba měla být bezvýpadková a mělo dojít k automatickému navýšení kapacity, což se ale nestalo. Druhý den večer byl ještě patnáctiminutový výpadek, ale od té doby jsme už žádný masivní problém nezaznamenali.

Je samozřejmě očekávatelné, že se stále potýkáme s drobnými technickými problémy. Přestože jsme se na migraci připravovali dva roky a finální verzi testovali čtyři měsíce, reálné nasazení vždy ukáže miliony různých kombinací – typ televize, hardware, aktualizace softwaru, domácí připojení a další faktory. Teprve v ostrém provozu se tyto problémy začínají projevovat a řešit.

Řešíte ještě teď nějaké potíže spojené s přechodem?

Aktuálně řešíme izolované problémy, které se týkají třeba desítek až stovek uživatelů. Naštěstí naši zákazníci dobře komunikují a díky jejich zpětné vazbě můžeme jednotlivé potíže efektivně řešit. Celkově se kvalitou a dostupností služby už blížíme úrovni, na kterou byli zákazníci zvyklí u Voyo. Drobná technická vylepšení budeme ještě několik týdnů dolaďovat, ale celkově jsme na dobré cestě.

Mnoho lidí se setkalo s problémy kvůli starším zařízením. Kolika uživatelů se tato omezení dotkla a jak jste to řešili?

Museli jsme bohužel přestat podporovat některá nejstarší zařízení. Voyo historicky podporovalo nejširší spektrum televizorů až z let 2013–2014, ale nová služba je technicky náročnější. Zákazníci si navzájem začali radit na sociálních sítích, jaká zařízení jako Chromecast nebo různé set-top boxy si pořídit, aby služba fungovala. Je skvělé vidět, že komunita uživatelů si dokázala pomoci sama. Snažili jsme se jim samozřejmě poradit i my.

Jedna uživatelská zkušenost: Proč musím řešit správu předplatného přes internetový prohlížeč, a ne přímo v aplikaci?

Zatím jsme tuto funkcionalitu nestihli implementovat. Služba je rozsáhlá a vždy při spuštění něčeho tak velkého se ne všechny plánované funkce vejdou do první verze. Máme však tuto funkcionalitu v roadmapě a bude dostupná během několika týdnů až měsíců. Záměrně jsme se snažili službu spustit rychle, takže některé věci byly odloženy na pozdější aktualizace.

Na Slovensku stále funguje Voyo. Máte už nějaký plán, zda budete tuto službu slučovat s Oneplay?

Zatím ne, momentálně se plně soustředíme na dokončení migrace O2 TV v Česku a na to, aby si uživatelé rychle zvykli na novou službu. Teď prožíváme citlivé období, protože lidé přišli o služby, na které byli zvyklí roky, a dostali produkt, který vypadá jinak a v některých případech je dražší. Musíme toto období překonat, pak budeme dále budovat spokojenost zákazníků.

Značka Voyo už byla dobře etablovaná. Není škoda, že ji teď nahrazuje nová platforma?

Značka Voyo byla skutečně úspěšná a investovali jsme do ní mnoho peněz i energie. Lidé se na tuto změnu hodně ptají. Když jsme před čtyřmi lety začínali s re-launchem Voyo, málokdo věřil, že vyrosteme ze 60 tisíc uživatelů na milion a staneme se významnou streamovací službou a love brandem. Teď začínáme znovu a věříme, že Oneplay bude úspěšný ještě více.

Proč jste se rozhodli vytvořit novou značku Oneplay místo rozvoje stávajících služeb?

Mnozí se mi smáli a říkali, že jsem úplně spadl z Marsu, když jsme začali budovat Voyo jako silnou značku s cílem vyrůst na milion platících zákazníků. Opravdu málokdo tomu věřil. Paradoxně se mě dnes stejní lidé ptají, proč jsme tuto úspěšnou značku zrušili. Rozhodnutí však mělo racionální základ – spojovali jsme dvě odlišné služby, čistě streamingové Voyo a klasickou IPTV O2 TV.

Naším cílem bylo vytvořit zcela novou kategorii služeb, nejen vylepšené verze existujících produktů. Vytváříme centrální bod pro české domácnosti, kde najdou kvalitní český obsah, živé televizní vysílání, spoustu sportu a další zajímavé pořady. Jsme přesvědčeni že takto velkou změnu má podtrhnout nová značka, a věříme, že Oneplay se také brzy stane love brandem pro české domácnosti.

Nebylo důvodem spojení služeb i to, že jste se obávali budoucího poklesu popularity O2 TV?

Globálně vidíme trend poklesu placených televizí ve prospěch streamovacích služeb. V Americe, západní a severní Evropě už tento trend nastal. V Česku trh placených televizí stagnuje poslední tři roky. Proto jsme chtěli včas spojit nejúspěšnější českou IPTV s naší streamingovou službou, abychom předešli budoucímu poklesu a nabídli uživatelům jednotnou a ucelenou službu.

Máte ještě nějaké plány s původní značkou Voyo, například její využití v jiných zemích?

V tuto chvíli to ještě není rozhodnuté. Soustředíme se na úspěšné dokončení integrace v Česku. Dalšími možnými trhy pro expanzi jsou Slovensko a Rumunsko. V každé zemi se budeme rozhodovat individuálně, podle situace na trhu a dostupných možností. Například v Rumunsku nemáme telekomunikačního operátora, zatímco na Slovensku je náš operátor relativně malý. Rozhodnutí, zda použijeme značku Oneplay, nebo zachováme Voyo, zatím nepadlo.

Je možné, že byste koncept Oneplay rozšířili i do zemí, kde zatím nepůsobíte?

Zatím se soustředíme pouze na země, kde máme silné televizní stanice nebo telekomunikační operátory. Tyto faktory jsou klíčové pro úspěch streamovací služby. Například v Srbsku jsme Voyo spustili ve spolupráci s operátorem Yettel, přestože tam přímo televizní stanici nemáme, a využíváme obsah z Chorvatska a Slovinska. Takže možnost přeshraniční expanze existuje, ale musí dávat byznysový smysl.

Jak vlastně vznikl název Oneplay a jaké další názvy jste zvažovali?

Zvažovali jsme stovky různých názvů. Osobně jsem měl dlouho nejblíže ke značce Voyo, ale věděli jsme, že ji použít nemůžeme. Potřebovali jsme jednoduchý, snadno vyslovitelný název. Mezi dalšími variantami byly například Vixo nebo Epic, který jsme nakonec nepoužili kvůli komplikacím s ochrannou známkou. Nakonec jsme zvolili Oneplay, protože splňoval naše požadavky.

Daniel Grunt, generální ředitel Skupiny Nova. | Zdroj: Petr Kobliha

Jak se změnila vaše obsahová strategie po sjednocení služeb?

U vlastní tvorby, fikční tvorby a dokumentů nedošlo k zásadním změnám, pokračujeme v růstu. Přidáváme další pořady a reality show, které jsou velmi populární u mladší generace. V létě například uvedeme novou reality show Farma. Kromě toho významně rozšiřujeme nabídku sportovních přenosů, protože nová služba spojila obsahové portfolio obou platforem. Oneplay tak nabídne divákům unikátní kombinaci exkluzivního kvalitního obsahu včetně sportovních událostí.

Jaké místo má ve vaší strategii zpravodajství?

Zpravodajství je klíčovým pilířem každé velké televize. Naše Televizní noviny jsou dlouhodobě nejsledovanějším zpravodajským pořadem v Česku. V posledních letech jsme posílili také publicistiku a politické debaty.

Popsal jste zpravodajství jako důležitou součást vaší strategie. Jaké jsou vaše další plány v této oblasti?

Zpravodajství je pro nás klíčové, ať už jde o lineární televizi, nebo o digitální platformy. V dnešní době se lidé nechtějí vázat na konkrétní vysílací čas, proto náš obsah distribuujeme napříč různými kanály, jako jsou sociální sítě, náš web TN.cz nebo YouTube a TikTok. Díky tomu vytváříme široký zásah. Nově jsme také rozšířili digitální kanál TN Live, kde testujeme nové formáty a tváře. Postupně z něj chceme vytvořit plnohodnotný digitální zpravodajsko-lifestylový kanál s novými pořady včetně podcastů.

Nakupujete pořady z České televize. Je to pro vás výhodné?

Nakupování obsahu od České televize je pro nás nezbytností, protože chceme být největší platformou s lokálním obsahem. Už Voyo mělo největší nabídku českých a slovenských filmů a seriálů, což pokračuje i s Oneplay. Česká televize vyrábí kvalitní obsah, který pravidelně nakupujeme, ačkoliv to není levné. Přesná čísla nemohu sdělit, ale objem nakupovaného obsahu každoročně roste.

Jakým způsobem se snažíte oslovit mladé diváky?

Nova historicky vždy cílila na mladší publikum a to stále platí. Naše hlavní cílová skupina jsou diváci ve věku 15 až 54 let. Investujeme do obsahu, který mladé diváky přitahuje, jako jsou reality show. Letos například uvedeme novou reality show Farma, která je úspěšná na Slovensku. Máme také další populární formáty jako Survivor nebo Love Island. Reality show jsou nejúspěšnější právě na digitální platformě, zatímco pořady jako detektivky jsou oblíbenější v televizi. Snažíme se obsah vyváženě distribuovat mezi digitální platformu a televizi, což nám pomáhá oslovit různorodé publikum.

Kolik příjmů generuje Oneplay pro skupinu Nova?

Konkrétní čísla neuvádíme, ale mohu říci, že už Voyo mělo dvouciferný podíl na celkových příjmech. Televizní reklama v loňském roce tvořila zhruba 60 procent příjmů, zbytek připadal na jiné zdroje včetně digitální platformy, která je již druhým rokem zisková.

Jak jste spokojeni s původní tvorbou na Oneplay a jaké jsou vaše plány do budoucna?

Jsme velmi spokojeni, protože původní tvorba nejen posiluje značku, ale přináší i mnoho nových diváků. Voyo Originály měly nejprve především brandotvornou funkci, nyní jsou ale i významným zdrojem růstu. Díky kvalitě obsahu získáváme spolupráci s předními tvůrci, kteří by dříve s Novou možná nespolupracovali. Jsme pyšní na ocenění, která naše tvorba získala, například České lvy za série Matematika zločinu a Metoda Markovič, která se dočká pokračování.

Letos uvedeme například černé komediální krimi Bora, dokumenty nebo sérii z prostředí českého fotbalu na přelomu tisíciletí Štěstíčku naproti. Na příští rok chystáme například komediální seriál Oddíl B od Jana Prušinovského a Petra Kolečka, sérii o spisovatelce Monyové s Terezou Ramba nebo silný příběh intersexuální atletky ze třicátých let Zdenky Koubkové. Naším cílem je pokračovat v produkci kvalitního obsahu, který diváky zaujme.