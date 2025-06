Ačkoliv v Evropě stále existuje tlak na to, aby přešla kompletně na elektromobilitu, Ford vidí i hybridní technologii takzvaných plug-in pohonů jako něco, co by mělo zůstat na scéně ještě poměrně dlouhou řadu dalších let. Vyplývá to ze slov Hanse Schepa, šéfa evropské divize Ford Pro, která se zaměřuje na lehká užitková vozidla.