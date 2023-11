Šéf Binance odstoupí a přizná se k praní špinavých peněz | e15.cz

Zakladatel a šéf největší globální kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao plánuje podle informaci deníku The Wall Street Journal odstoupit z funkce a přiznat vinu za praní špinavých peněz. Firma navíc souhlasí, že zaplatí pokutu 4,3 miliardy amerických dolarů, aby mohla dále fungovat.

Firma, kterou zakládal, také souhlasí, že zaplatí Spojeným státům pokutu 4,3 miliardy dolarů (asi 96,5 miliardy korun). Podle zdrojů takový krok může zachovat schopnost společnosti pokračovat v další činnosti.

Podle zdrojů agentury Reuters by americké úřady měly dnes představit dohodu s Binance. Ta by vyřešila několik let trvající vyšetřování této kryptoměnové burzy. Vyšetřování se týká údajného praní špinavých peněz, bankovního podvodu a porušování sankcí. Podle WSJ se Changpeng Zhao dnes odpoledne amerického času dostaví k federálnímu soudu v Seattlu, aby se přiznal.

Changpeng Zhao firmu založil v roce 2017 a vytvořil z ní nejdůležitější centrum globálního trhu s kryptoměnami. Trestní vyšetřování ale na společnost vrhalo stín, a to přesto, že její tržní podíl zpočátku rostl po loňském krachu jednoho z jejích hlavních konkurentů, burzy FTX.

Další informace k tématu připravujeme