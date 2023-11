Bitcoin poroste, pomůže mu inflace, říká manažer kryptoburzy Binance | e15.cz

Dění kolem největší světové kryptoburzy Binance musejí sledovat i ti, kdo na ní nikdy neobchodovali. Po americké větvi firmy jdou tvrdě tamní regulátoři, v Evropě se od ní odvrátila karetní společnost Visa a donedávna na burze nefungovaly vklady nebo výběry v eurech. Skeptici v tom vidí předzvěst velkých problémů pro celý kryptotrh. Loňský kolaps americké burzy s virtuáními měnami FTX naznačil, jak moc by cenu kryptoměn potopilo, kdyby se Binance dostala do podobných problémů. Scénář FTX ale podle manažera Binance pro český trh Ondřeje Pilného nehrozí. Sám firmě věří natolik, že si nechává vyplácet část mzdy v její vlastní virtuální měně BNB. Předpovídá také dlouhodobý růst bitcoinu, jehož kurzu může pomoci vysoká inflace i očekávané půlení kryptoměny.

Kam až vyšplhá cena bitcoinu, pokud opravdu brzy začne – nebo už možná dokonce začal – nový růstový cyklus?

Osobně pracuji s cenou jeden bitcoin za jeden bitcoin.

Teď ještě, aby na tato slova slyšeli potenciální nováčci, které určitě chcete do světa bitcoinu a krypta přilákat.

Netroufnu si odhadnout cenu, na kterou by se mohl bitcoin dostat, ale vidím to pozitivně. Cenu bitcoinu vnímám jako určité zrcadlo toho, jakým způsobem funguje, nebo spíše nefunguje finanční systém. Z dlouhodobého hlediska věřím, že kurz kryptoměny poroste. Pozitivně jeho směřování může ovlivnit i období vysoké inflace. Cena bitcoinu se zkrátka odvíjí od spousty faktorů. Kromě inflace je to výše úrokových sazeb, množství denně vygenerovaných bitcoinů, které po jarním půlení (halvingu) klesne na polovinu.

Během posledních dvou let šla přece cena kryptoměn úplně opačným směrem, než cena všeho ostatního. Tedy prudce dolů.

Souhlasím, že v tom krátkodobém měřítku se na to nelze takhle dívat. Nejde si říct: „Pokud bude inflace sedm procent za rok, o tolik bitcoin poroste.“ Analýzy na tohle téma jsem dřív dělal a takové spojení nikde neviděl. Z dlouhodobého hlediska je ale klesající kupní síla běžné měny něco, co bitcoinu pomůže.

Je Česko z pohledu Binance kryptovelmoc?

Česko je velmoc v oboru, co se týká inovací. Máme tu řadu firem, které dosáhly na globální úspěch. Co se týče počtu českých uživatelů Binance, tak rozhodně nejsme někde na konci, spíše v té první části. Zároveň má český trh potenciál. Spoustu lidí se ještě nenaučilo využívat výhody kryptoměn. Zrovna Češi se svým kutilstvím a jsou na to ideální národ.

Kolik má Binance českých uživatelů?

Globálně jich registrujeme více než 150 milionů, čísla za Česko nechceme kvůli konkurenci uvádět.

Jak se připravujete na případné další růstové období bitcoinu?

Pro většinu nováčků je nutné mít uživatelsky přívětivý produkt, to je naprostý základ. Velmi důležitá je pro nás také osvěta. Usilujeme proto o lokalizaci se vším všudy, to znamená nemít v češtině jen samotnou burzu, ale veškerý na ni navázaný obsah. Tedy vzdělávací videa nebo články. Ale to je dlouhodobá strategie, nesouvisí pouze s přípravami na možný růst ceny bitcoinu.

Takže teď nemáte žádnou výraznou novinku a jdete cestou postupného vylepšování?

Novinek vydáváme pořád spoustu. Nedávno jsme spustili platformu Binance Square, která dříve fungovala pod názvem Binance Feed. Je to v podstatě sociální síť pro uživatele Binance a fanoušky kryptoměn. Nyní jsme ji významně vylepšili a přidali několik nových funkcí včetně možnosti sdílení uživateli vytvořeného obsahu a jeho následné monetizace.

Binance teď přitahuje pozornost spíše než novými funkcemi svými problémy – zejména v USA. Tamní větev Binance žaluje americká Komise pro cenné papíry kvůli údajnému nabízení neregistrovaných cenných paprů, navíc ji vyšetřuje ministerstvo spravedlnosti. Binance US měla napomáhat obcházení sankcí či praní špinavých peněz. Ovlivňují trable americké větve Binance fungování firmy i jinde ve světě?

Samozřejmě tohle jsou věci, které vždycky mají nějaký vliv. Osobně se k tomu nemohu více vyjadřovat, platí, co uvedla Binance v oficiálním prohlášení. (V něm firma deklaruje, že je Binance US samostatný právní subjekt, který svůj název sdílí s globální Binance pouze na základě dohody o značce, pozn. red.)

Ani v Evropě se pro Binance ne všechno vyvíjí ideálně. Některé výrazné funkce této burzy končí. Spolupráci s vámi ukončily společnosti Visa a Mastercard. Ve spolupráci s nimi jste vydávali kartu, kam šlo nahrát kryptoměny a utrácet je všude, kde berou běžné platební karty. Zrovna nedávno jsem takto platil, přijde mi to praktické. Budete mít náhradu?

Také to často používám. Od 20. prosince už ale Binance karta poskytovaná Visou v zemích Evropského hospodářského prostoru (EU plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko, pozn. red.) fungovat nebude. Rozhodnutí obou firem není nic, co by nás těšilo. O náhradu se snažíme, máme několik možností a řešíme, která z nich bude nejvíce vyhovovat našim uživatelům.

Na Binance poslední měsíce nefungovaly ani vklady či výběry v eurech. Přitom používání takzvaných SEPA plateb, relativně rychlých zahraničních převodů v eurech, je obecně mezi uživateli kryptoburz poměrně populární.

V Binance se nám již podařilo najít nové partnery, kteří budou uživatelům v Evropě poskytovat služby v eurech. Podepsali jsme dohody s řadou nových regulovaných a autorizovaných partnerů, kteří budou naší komunitě poskytovat různé služby spojené s převody standardní měny do světa kryptoměn a zpět. Naši uživatelé už na nové služby přecházejí. O jaké partnery se jedná, to teď uvést nemůžu.

Snažíte se nějak potenciální klienty Binance přesvědčovat o tom, že je vaše platforma důvěryhodná, bezpečné a žádné zásadní problémy nejen ze strany regulátorů jí nehrozí?

Na tahle témata existuje spoustu informačního šumu, který se ve světě krypta označuje zkratkou FUD (fear, uncertainty, doubt). My se na něj snažíme odpovídat vzdělávacími texty. Když někdo napíše článek, kde je něco špatného o Binance, tak se na to podívám a většinou se snažím zaslat odpověď ve formě odkazu na už vydaný text. Zprostředkovat zkrátka ten druhý úhel pohledu.