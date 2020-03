A jak je na tom vaše dcera (sestra, kamarádka, matka, manželka…)? | E15.cz

Pracovitá, přívětivá, pokorná, pokorná, poctivá - kdysi se po ženě chtělo, aby měla všech pět P. Ovšem, když se dnes podíváte na internet, zjistíte, že se moc neshodujeme v tom, která P to přesně byla. K výčtu se přidávalo třeba ještě: pěkná, pobožná, peněžitá… Různé časopisy dámám a dívkám radily, jak se stát tou správnou, rozuměj - žádanou ženou, což ostatně dělají dodnes. Když se do všech možných rad začtete, tak zjistíte, že se všechny ty požadavky nedají stihnout ani za sto let.

Titul z vysoké a menší plat?

Ale dámy a dívky se činí. Na vysokých školách v Česku je o něco více studentek než studentů. Vysokoškolačky se trochu odvážněji pouštějí do podnikání, než jejich spolužáci. Když přijdou děti, jsou to především ženy, které si zkrátí pracovní úvazek, aby se jim do života vešlo vydělávání peněz i péče o rodinu a třeba také nějaká ta seberealizace. Kromě toho také sportují, štrikují, cestují, vzdělávají se, dobrovolničí, angažují se v různých rodičovských a jiných spolcích, zkrátka jsou aktivní.

Jenomže co naplat, pořád u nás berou v průměru více než 20 % méně než muži, je jich výrazně méně ve vedení firem i nejrůznějších úřadů, o politice ani nemluvě. Jsou výrazněji než muži ohroženy chudobou, zvlášť jsou-li samoživitelkami a také pokud je jim víc než 65 let a žijí samy.

Autor: Equal pay day

Přijďte diskutovat

Možná, že se ve svém životě s těmito problémy nesetkáváte a patříte k těm spokojeným, kteří/které pracují ve společnostech, kde se odměňuje především podle výkonu. Gratulujeme. Možná ale kolem sebe máte další ženy, na kterých vám záleží a které se s podobnými problémy potýkají. Pokud vám to není jedno, pojďte o tom mluvit. 27. března na konferenci Equal Pay Day do pražského Clarion Congres Hotelu. Konferenci pořádá organizace Business & Professional Women CR. Její prezidentka, Lenka Šťastná připomíná, že konference je otevřená i mužům: „Pro mě je absolutně klíčový dialog. Když si budeme notovat jen mezi ženami, nikam se neposuneme. Potřebujeme slyšet také mužský názor, vnímat mužský pohled na věc. Muži jsou mezi námi vítáni a jejich názor respektován.”

Pestrý program

Na konferenci vystoupí desítky hostů z Česka i ze zahraničí, podělí se o své zkušenosti s tím, jak ženy lépe a více zapojit do rozhodování a řízení a budeme mluvit i o tom, co pro to mohou udělat ženy samy. Hledáte inspiraci, nápady a odvahu? Na Equal Pay Day je určitě najdete a ještě si užijete skvělou atmosféru - více na www.equalpayday.cz.