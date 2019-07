MFF Karlovy Vary: Časopis Reflex představí film Moje svoboda | E15.cz

Vzniklé miniatury byly poskládány do rozmanitého kaleidoskopu nálad a žánrů, sahajících od hraného dramatického tvaru přes hudební klip, kreslený film, publicistiku až po prosté vyznání „na kameru“. Jejich autoři pracovali s libovolnou snímací technikou, mobilem počínaje a profesionální kamerou konče, a samozřejmě s rozdílnou ambicí. Díky setkání filmových profesionálů a múzických amatérů na jednom plátně se film Minuta svobody zároveň stává manifestem dech beroucí demokratizace „desáté múzy“, která díky technologiím v posledních letech nastala.

Fakt, že čeští filmaři mají ke svobodě vášnivý vztah, svědčí i to, že na výzvu Reflexu během pěti měsíců natočili takřka padesátku filmů. Třicet z nich odvysílá i ČT pod názvem Moje svoboda, zbytek bude během světové premiéry ve Varech přiložený jako festivalový bonus, označený podtitulem Svoboda: ještě svobodnější. Zařadili jsme do něj příspěvky nevysílatelné, punkové, sprosté, šokující, prostě extrémní.

Příhodně to napsal jeden z autorů projektu Milan Tesař do speciální festivalové přílohy Excelent, který vyjde příští čtvrtek: „Často jsem se přistihl, jak přemýšlím, jak by takový projekt probíhal dejme tomu v roce 1975. Asi bych hlavičkovým dopisem oslovil šedesát barrandovských režisérů — jiní tehdy nebyli. Začali bychom se společně scházet nad jejich scénáři ve Filmovém klubu na Národní třídě, kde bychom v hustém kouři z laciných cigaret řešili, jak cosi sdělit mezi řádky, abychom ošálili cenzora. Načež by projekt naskočil na kolotoč nekonečného schvalování a až by se vrátil z ideologického oddělení ÚV KSČ, třetina povídek by byla vyhozená kvůli nespolehlivosti režiséra nebo malé angažovanosti obsahu, třetina přepsána a vyškrtána. Další rok by se projekt točil a po premiéře bychom s tísní otevírali Rudé právo, co o Mojí svobodě napsal nekorunovaný král režimních kritiků Jan Kliment.“

Važme si naší svobody!

Výzvu Reflexu mimo jiné přijali: Martin Bartkovský, Jan Bártek, Oliver Beaujard & Nino Zardalishvili, bratři Cabani, Miřenka Čechová, Petr Čtvrtníček, Karel Dlabač, Adam Ernest, Adam Forman, Eliáš Gaydečka, Ester Geislerová, Jan Hřebejk, Jakub Jahn, Václav Marhoul, Tomáš Mašín, Dominik Miškovský, Petra Nesvačilová, Karolína Nováková, Libor Pešek, Theodora Remundová, Jitka Rudolfová, Tono Stano, Zdeněk Suchý, Zdeněk Svěrák, Milan Tesař, Thomas a Ruhller, Štěpán FOK Vodrážka, Vosto5, Kamila Zlatušková, Marek Brožek & Dominik Dolejší...

Světová premiéra filmu Minuta svobody proběhne v průběhu karlovarského festivalu ve středu 3. 7. 2019, v Konferenčním sále hotelu Thermal od 19.00 hodin.